彼氏がなかなかプロポーズしてくれないのは、自分の行動にその原因が…なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性263名に聞いたアンケートを参考に、「男性が『好きなんだけど、結婚は…』とプロポーズをためらってしまう女性の行動９パターン」をご紹介します。【１】男性を立てることができるなど、「妻」に備えていてほしい要素がまったくない「可愛いだけでは、義父母との関係がうまくいかない」