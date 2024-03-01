上品さは親しみやすさよりも男性を惹きつける上で大切な魅力。そこで今回は、上品な女性になるために必要な特徴を紹介します。｜言葉遣いが丁寧上品な女性は言葉遣いが丁寧。会話をする時にも、内容を整理して順序よく話すことができますし、上司や先輩など相手に合わせた言葉遣いができます。｜細やかな気遣いができる常に周りへの細やかな気遣いができるのも上品な女性の特徴。男性に限らず、誰に対しても困っている人をサポート