彼女から「すごーい」と褒めてもらいたいがために、ついつい披露してしまう自慢話ですが、度を越したり、内容がよろしくなかったりすると、単なる痛い話として呆れられるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「武勇伝のつもりで披露したのに彼女をガチ引きさせた自慢話」をご紹介します。【１】昔は体を鍛えまくってガチムチだった「肉体自慢」「いまブヨブヨで見る影もないと、いった