シンコーFX株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鶏冠井 悠二)は、自動売買協会(本部：東京都中央区、代表理事：岡崎 真人)と、自動売買技術および関連サービスの発展を目的とした業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 本提携により、双方が持つ技術力・運用ノウハウ・研究知見を活用し、安全性・透明性・利便性に優れた自動売買環境の整備を共同で推進してまいります。 ■業務提