エトロ ジャパンロンドンで開催された「カウボーイ・カーター・ツアー」2日目の夜、ビヨンセはエトロのカスタムメイドのチュールボディスーツに、クリスタル刺繍が施されたプリントデニムのチャップスを合わせ、さらにオーバーサイズのファーハットとインレイ加工を施したウールファーコートを纏って登場しました。また、彼女のダンサーたちや娘の