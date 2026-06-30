医療法人G・D・C(以下 GDC)は、経験者歯科衛生士を対象とした新しいキャリア支援型採用企画「GDC DHキャリア留学」を2026年6月より開始しました。





GDC DHキャリア留学のサービス紹介ページ





歯科衛生士不足が続く中、採用条件の見直しや求人媒体への掲載だけでは、人材確保が難しくなっています。一方で、現場で働く経験者歯科衛生士の中には、今の職場に大きな不満はないものの、成長実感や将来像を持てずに悩む人もいます。

「辞めたいわけではない。でも、このまま続けた先にどんな自分になっているのか分からない。」

GDCは、こうした歯科衛生士の声なき不安に対し、単なる転職先の提示ではなく、3年間で技術・役割・生活・将来像を整え直す「GDC DHキャリア留学」を開始しました。

これは、歯科衛生士を“採る”だけの採用ではなく、3年後に役割と市場価値を高める“育てる”採用への新しい取り組みです。









■歯科界の課題は「人が足りない」だけではない

歯科医院にとって、歯科衛生士は患者さんの健康を支える重要な専門職です。

しかし、歯科衛生士不足が続く中で、多くの医院では求人媒体への掲載や条件改善によって人材確保を図っています。

もちろん、給与や休日、勤務時間などの条件は重要です。しかし、それだけでは解決できない課題があります。

現場には、毎日患者さんと向き合い、メンテナンスや診療補助をこなし、医院を支えているにもかかわらず、自分自身の成長実感を持ちにくい歯科衛生士がいます。

今の職場が嫌いなわけではない。人間関係も悪くない。条件も極端に悪いわけではない。それでも、3年後、5年後の自分が見えない。

GDCは、この状態を単なる転職意欲ではなく、歯科衛生士のキャリア停滞のサインとして捉えています。

人を採るだけでは、歯科衛生士不足の根本的な解決にはなりません。歯科衛生士が成長を実感し、役割を広げ、長く働き続けられる環境をつくることが必要です。









■GDC DHキャリア留学とは

GDC DHキャリア留学は、経験者歯科衛生士が3年間で再成長するためのキャリア支援型採用企画です。

単なる求人募集ではなく、GDCの診療現場に入りながら、歯科衛生士としての技術、患者対応、説明力、役割、生活基盤、将来像を整えていくことを目的としています。

1年目は、GDCの診療・予防・患者対応・院内連携の土台を身につける期間。

2年目は、矯正・審美・説明補助など、関われる領域を広げる期間。

3年目は、患者説明や後輩支援にも関わり、歯科衛生士としての市場価値を高める期間です。

ただ勤務年数を増やすのではありません。「GDCで3年間学んだ」と胸を張って言える経験と役割を残すことを目指します。









■“メンテナンスを回す人”から、患者理解を支える専門職へ

GDC DHキャリア留学の特徴は、歯科衛生士を単なる人員補充として採用するのではなく、これからのGDCを一緒につくる中核人材として迎える点にあります。

歯科衛生士の役割は、メンテナンスだけにとどまりません。

患者さんへの説明。矯正・審美への関わり。後輩の支援。医院づくりへの参加。こうした領域に関わることで、歯科衛生士は患者さんにとっても、医院にとっても、より大きな価値を発揮できる存在になります。

GDCは、歯科衛生士を「メンテナンスを回す人」としてではなく、患者さんの理解と行動変容を支え、医院の価値を高める専門職として位置づけています。

だからこそ、GDC DHキャリア留学では、勤務条件だけでなく、3年間でどのような役割を担えるようになるかを重視しています。









■踏み出せない理由を、仕事面だけでなく生活面から支える

新しい環境で働く際に不安なのは、仕事内容だけではありません。

住まいはどうするのか。通勤は無理なくできるのか。生活費は大丈夫か。子育てと両立できるのか。ブランクがあってもついていけるのか。知らない地域で暮らしていけるのか。こうした不安があることで、転職や再成長への一歩を踏み出せない歯科衛生士もいます。

GDC DHキャリア留学では、仕事面だけでなく、生活面の不安も含めて相談できる体制を整えています。

遠方から働きに来る方に向けては、借り上げ社宅制度を用意し、家賃補助として月3万円の補助があります。引っ越し代についても、ケースに応じて補助しています。

また、産休・育休の取得実績があり、取得後は全員が復帰しています。復帰時には時短勤務やパート勤務など、勤務形態の相談も可能です。子育て中のスタッフには、急なお休み、保育園の送迎、学校行事、勤務時間の調整などにも配慮しています。

さらに、保育士在中の環境があり、子育てを理由に歯科衛生士としてのキャリアをあきらめない働き方を支援しています。

教育面では、2か月に一度の院内研修や勉強会を実施しており、中途入職でもGDCのやり方を基礎から学べる体制があります。

GDC DHキャリア留学は、「働く場所を変える」だけでなく、「働き続けられる状態をつくる」ことまで含めた取り組みです。









■いきなり応募ではなく、まずキャリア相談から

GDC DHキャリア留学では、いきなり応募や面接を求めるのではなく、まずキャリア相談から始めることができます。

キャリア相談は、選考の場ではありません。

今の働き方、転職への迷い、3年後の自分、住まいや生活面の不安、子育てとの両立、ブランクへの不安などを整理する時間です。

「まだ転職を決めていない」「応募するか分からない」「まず話を聞いてみたい」「今の職場に大きな不満はないが、このままでいいのか考えたい」。その段階でも相談できます。

相談では、まず事務長がZoomで話を伺います。GDCに選ばれるための面接ではなく、GDC DHキャリア留学が自分に合う場所かどうかを確認するための入口です。









■山口理事長コメント

歯科衛生士は、医院にとって欠かせない専門職です。ただ、人手が足りないから採用する、という考え方だけでは、これからの歯科医院は続いていかないと感じています。

歯科衛生士を、単にメンテナンスを回す人として見ていては、医院の未来も、患者さんに届けられる価値も広がりません。

大切なのは、歯科衛生士がこの仕事にもう一度誇りを持ち、患者さんにより深く関わり、自分の成長を実感できる環境をつくることです。

今回、私たちが「求人」ではなく「キャリア留学」という言葉を使ったのは、単に働く場所を変えてほしいからではありません。

3年間という時間の中で、技術を身につけ、役割を広げ、患者さんにより深く関わり、歯科衛生士としての市場価値を高めてほしいと考えているからです。

今の職場に大きな不満がなくても、「このままでいいのかな」と感じることがあるなら、それはキャリアを考える大切なサインだと思います。

GDC DHキャリア留学を通じて、歯科衛生士の皆さんが3年後に「この場所で学んでよかった」と思える環境をつくっていきたいと考えています。









■関連リンク

GDC DHキャリア留学 LP

https://dh-career.gdc-group.jp/

キャリア相談フォーム

https://dh-career.gdc-group.jp/contact/

理事長メッセージ

「なぜGDCは『求人』ではなく『キャリア留学』を始めるのか」

https://www.youtube.com/watch?v=kzgOOSDSZrc

事務長メッセージ

「歯科衛生士を、もう一度好きになる3年間。GDCキャリア留学とは」

https://youtu.be/E5B5uTr4ibc

Indeed

https://jp.indeed.com/viewjob?jk=09fa1bc49efb7eed

グッピー

https://www.guppy.jp/dh/501554

ハノワ

https://app.hanowa.net/recruits/63216

ジョブメドレー

https://job-medley.com/dh/201849/









■今後について

GDCでは、GDC DHキャリア留学を通じて、経験者歯科衛生士が3年後に役割と市場価値を高められる環境づくりを進めていきます。

今後も、LP、動画、SNS、求人媒体、キャリア相談を通じて、歯科衛生士が自分の将来を考え、安心して一歩を踏み出せる情報発信を行っていきます。









■法人概要

法人名 ： 医療法人G・D・C

所在地 ： 茨城県筑西市嘉家佐和2156-1

代表者 ： 山口 和郎

事業内容 ： 歯科医院の運営

公式サイト： https://gdc-group.jp/