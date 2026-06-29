内容

あなたの自慢メニューを教えてください！ 朝ごはんにぴったりな料理をお待ちしています。 みなさんは朝ごはんを食べていますか？ 朝ごはんを抜いてしまうと、脳へのエネルギー補給ができず頭が働かなかったり、寝ている間に下がった体温を上げることができず体がだるかったりします。 元気の源は朝ごはんから！ 朝ごはんを食べる習慣をつけて、楽しく元気に1日を過ごしましょう！

募集期間

2026年7月13日（月曜日）～ **8月28日（金曜日）** ※当日消印有効

募集内容

【テーマ】

忙しい朝でも野菜がとれる！時短どんぶりレシピ

【応募要件】

※以下の５項目をすべて満たした **朝食にぴったりの時短でできるどんぶり** 。作品は未発表のものに限ります。

- ご飯にかける - 野菜を100ｇ以上使用する - たんぱく質は大豆・大豆製品、卵のいずれかを使用する - 福山でとれた食材を使う（地産地消） - 赤・黄・緑のバランスがとれている

応募用紙

応募方法

応募用紙に必要事項を記入し、郵送またはメールで福山市健康推進課へ応募してください。

**住所：**〒720-8512福山市三吉町南二丁目11番２２号福山市保健所健康推進課「ヘルシーメニューコンテスト」係

**Ｅメール：** kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

※応募書類、写真は返却しません。結果は、1次審査（9月頃）を通過した方のみに通知します。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenkosuishin/157381.html

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。 福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。 産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/