エッジ・ケース、オーロラの包括的かつ独立した評価を実施し、自動運転車の安全性保証に新たな基準を確立

今回の協業は、自動運転システムが実運用において安全性をどのように実証しているかを対象とした第三者による包括的なセーフティーケース評価としては初期の事例の一つであり、業界全体における透明性と社会的信頼の向上に向けた新たな基準の確立に貢献

ピッツバーグ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エッジ・ケースは、オーロラ・イノベーション（NASDAQ：AUR）と提携し、同社のセーフティーケースを評価した結果、自動運転車業界における安全性の透明性に関する新たな基準を確立したと発表しました。3か月にわたる監査を経て、エッジ・ケースは、オーロラのセーフティーケースが適切に構成され、業界のベストプラクティスに実質的に沿った内容であり、継続的に管理・更新されていることを確認しました。これは、「Aurora Driver」の成熟度の高さと、米国の高速道路での運用に向けた準備が整っていることを裏付けるものです。

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「オーロラとの取り組みは、自動運転業界において、より透明性が高く、厳格で、独立した第三者検証への関心が高まっていることを示すものです。このような取り組みを通じて、安全性の基準をさらに引き上げ、自動運転システムに対する持続的な信頼を築くことができます」と、エッジ・ケースの最高経営責任者（CEO）であるネイサン・パーカー氏は述べています。

安全性検証への厳格で証拠に基づくアプローチ

この提携は、第三者が証拠を徹底的にレビューすることで、セーフティーケースの検証を新たな段階へと進める重要な取り組みです。オーロラのセーフティーケースは、実世界で得られたデータ、各種試験、エンジニアリングの成果を基に構築された、自社の自動運転技術が安全であることを論理的に実証するための証拠に基づく説明資料です。自動運転技術の普及が進む中、このような証拠に基づくアプローチは、規制当局やパートナー企業、そして社会全体からの信頼を構築するうえで極めて重要です。

オーロラの最高安全責任者（CSO）のナット・ビューズは次のように述べています。「エッジ・ケースによる今回の独立した検証は、安全性と透明性に対するオーロラの揺るぎない取り組みを改めて示すものです。当社の包括的なセーフティーケースを、業界を代表する基準とエッジ・ケースの最先端の評価プロセスに照らして検証した結果、当社の自動運転技術が極めて強固な基盤の上に構築されていることが確認されました。このような徹底した評価を実現できたことは、当社チームによる厳格な安全エンジニアリングの取り組みの成果であり、自動運転技術の大規模な展開を進める中で、この結果を大変誇りに思います。」

社会的信頼と業界の透明性向上に向けた新たな基準の確立

オーロラは、2026年第1四半期に、無人運転トラックネットワークの拡大と新たな機能の検証を進める中で、この評価を実施するためエッジ・ケースを起用しました。エッジ・ケースは、オーロラのセーフティーケースについて、その構成や安全性に関する主張そのものを評価するとともに、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）が定める連邦政府が示す安全性要素や、UL4600、ISO26262、AVSC CSEなどの業界標準およびベストプラクティスに照らして検証を行いました。

今回の評価では、セーフティーケース全体の構成をレビューするとともに、サンプリング手法を用いて各安全性の主張を効果的に評価した点が大きな特徴です。エッジ・ケースは、高度な専門知識を有し、オーロラのシステムやチームに幅広くアクセスできる立場から、評価対象を独自に選定しました。そして、厳格かつ体系的なアプローチにより、オーロラの安全性に関する主張が確固たる事実によって裏付けられていることを確認しました。

オーロラのシステムに関する専門知識と、エッジ・ケースが有するリスク評価の豊富な知見を組み合わせることで、両社は「Aurora Driver」に対する信頼性を高めるだけでなく、自動運転車業界が実社会での運用準備が整っていることを実証する方法そのものを再定義しています。

エッジ・ケースについて

エッジ・ケースは、自動運転システムや高度なシステムを安全に展開できるよう支援する、信頼性の高い技術パートナーです。自動運転技術、機能安全、システムエンジニアリングに関する深い専門知識を生かし、進化する規制環境や運用リスクへの対応を支援するとともに、継続的な安全性保証を提供し、実社会での運用に十分な安全性を備えていることの実証をサポートしています。なお、オーロラの最高経営責任者（CEO）であるクリス・アームソンは現在、エッジ・ケースの取締役を務めていますが、個別案件の選定やレポート内容のレビュー、内容への影響には一切関与していません。詳細は、ecr.aiをご覧ください。

オーロラ・イノベーションについて

オーロラ（Nasdaq：AUR）は、自動運転技術の恩恵を安全かつ迅速、そして幅広く提供することで、これまで以上に安全で、より利用しやすく、信頼性と効率性に優れた輸送の実現を目指しています。「Aurora Driver」は、貨物輸送トラックからライドシェア向け乗用車まで、複数の車両タイプに対応できるよう設計された自動運転システムであり、トラック輸送向けの「Driver as a Service（ドライバー・アズ・ア・サービス）」事業の中核を担っています。オーロラは、AUMOVIO、FedEx、Hirschbach、McLane、NVIDIA、PACCAR、Ryder、Schneider、Toyota、Uber、Uber Freight、Volvo Trucks、Volvo Autonomous Solutions、Wernerなど、輸送エコシステムを構成する業界のリーディングカンパニーと連携しています。詳細は、aurora.techをご覧ください。

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