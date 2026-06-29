1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナー様の賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎憲一）は、2026年9月4日(金)、すまい・るホール（東京都文京区）にて、『生成AI を使った大家さんのための賃貸経営術』セミナー＆相談会を開催いたします。

本セミナーでは、具体的な事例を交えながら、賃貸経営における生成AI活用の基本と、実務への取り入れ方を解説します。 また、セミナーと同時に個別相談会も開催します。 生成AIの活用に限らず、賃貸経営に関する様々な課題について、専門家からアドバイスを受けることが可能です。 賃貸経営の新たな可能性を知りたい大家さんは、ぜひこの機会にご参加ください。 【申込URL】https://ws.formzu.net/dist/S54908511/

＜開催概要＞

【日時】 2026年9月4日(金) 13：10～15：55（受付12：40～） セミナー：13：10～15：55 個別相談：①13:10～ ②14:00～ ③15:55～ 【定員】 定員200名 【参加費】 無料 【場所】 水道橋 すまい・るホール 住宅金融支援機構本店１階（東京都文京区後楽1-4-10） 【最寄り駅】JR総武線「水道橋駅」西口 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」徒歩3分 【共催】 公益社団法人東京共同住宅協会、独立行政法人住宅金融支援機構 【概要ページ】https://tojukyo.net/seminer_event/2026-09-04-01/

＜セミナー概要＞

【第１部】13:10～14:00 『生成AIで世の中が、賃貸経営が大きく変わる!』 ● 素晴らしい未来がやってくる！置いて行かれないための最低知識 ● 経営に活かせる効果的な利用方法と注意点・ポイントを解説します ● 初級者・中級者向け、具体的な事例を交えてご案内します 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 会長 谷崎 憲一 【第２部】14:15～15:25 『今日から使える 大家さんのための生成AI活用入門』 ～空室対策、税金・相続対策にAIは使えるの？～ 講師：Knees bee 税理士法人 渡邊 浩滋 氏 【第３部】15:25～15:55 『【資料解説】AI家賃査定レポートの具体的な実践プレゼンをお届けします!』 ～明日から使える簡単査定、活用方法など実務に絡めた内容をお伝えします～ 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 会長 谷崎 憲一

＜申込方法＞

下記URLからお申込ください。 https://ws.formzu.net/dist/S54908511/ ※セミナー開催1週間前頃に招待状を郵送いたします。

＜法人概要＞

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会 代表者 ： 会長 谷崎 憲一 所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ 設立 ： 1969年12月 事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等 URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 事務局 TEL：03-3400-8620 お問い合せフォーム：https://tojukyo.net/inquiry/