EC宅配事業を展開するラストワンマイル協同組合

7月より配送エリアを1都3県へ大幅拡大

「あす楽対応」「優良配送対応」「代引き完全対応」EC事業者の販売機会拡大を支援

2026年6月29日

ラストワンマイル協同組合

ラストワンマイル協同組合（所在地：東京都府中市、代表理事：志村直純）は、2026年7月よりEC宅配事業の配送エリアを東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県へ大幅拡大いたします。

今回のエリア拡大により、首都圏をカバーする安定した配送ネットワークを構築し、EC事業者様の多様化する配送ニーズに対して、より迅速かつ柔軟な対応が可能となります。あわせて「あす楽対応」「優良配送対応」「代引き完全対応」を強化し、ECサイトにおける販売機会の最大化と顧客満足度向上を支援いたします。

■エリア拡大背景

近年のEC市場では、配送スピードや受取利便性が購買率およびリピート率を大きく左右する重要要素となっています。特に首都圏においては即日・翌日配送ニーズが高まっており、安定したラストワンマイル配送体制の整備が急務となっています。

当組合ではこれまで培ってきた軽貨物配送ネットワークを活用し、荷主企業様が安心して委託できる配送インフラの構築を進めてまいりました。今回の1都3県への拡大は、その取り組みをさらに強化するものです。

■エリア拡大により提供される主な価値

今回の配送エリア拡大により、EC事業者様は以下のメリットをご利用いただけます。

あす楽対応によるスピーディーな配送体制

優良配送対応による販売機会の拡大と顧客満足度向上

代引き完全対応で幅広い決済ニーズに対応

1都3県をカバーする安定した配送ネットワーク

■配送エリア拡大概要

開始日

2026年7月1日

対象エリア

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

■代表理事コメント

「EC市場では、商品だけでなく配送品質そのものが競争力となる時代です。当組合では、配送エリアを拡大するだけでなく、『あす楽対応』『優良配送対応』『代引き完全対応』など、EC事業者様の売上拡大につながる配送サービスを提供してまいります。物流パートナーとして、荷主企業様の事業成長を支えていけるよう、今後も配送品質の向上とサービス拡充に努めてまいります。」







■今後の展望

ラストワンマイル協同組合は、今回の1都3県へのエリア拡大を起点として、EC物流におけるラストワンマイル領域のさらなる強化を図ってまいります。今後も配送品質・対応力・柔軟性の向上に取り組み、荷主企業様の事業成長を支える物流インフラの確立を目指します。







組合概要

組合名：ラストワンマイル協同組合

代表理事：志村 直純

所在地：東京都府中市若松町3-28-7

事業内容：EC宅配事業、軽貨物配送事業、物流支援事業等

【本件に関するお問い合わせ先】

ラストワンマイル協同組合 事務局

TEL：042-319-9860





