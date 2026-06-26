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Xspear ConsultingのSenior Manager 石原 裕也が情報処理学会の第268回自然言語処理研究発表会で講演
Xspear Consulting株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：早田 政孝、以下Xspear Consulting）は、2026年6月28日、29日に開催される一般社団法人 情報処理学会の第268回自然言語処理研究発表会で、当社所属のSenior Manager 石原 裕也が講演することをお知らせします。
石原の講演は6月28日の13:30-14:40を予定しています。招待講演として「リーガルイノベーション：AI共生社会の司法理論の探究」をテーマに、一橋大学社会科学高等研究院 教授の角田 美穂子先生と共に登壇します。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/137790/137790_web_1.png
スピーカープロフィール
石原 裕也（いしはら ゆうや）
Xspear Consulting株式会社 Senior Manager
大学院修了後、日系大手証券会社のアルゴリズムトレーダーを経て、ベンチャー企業の機械学習エンジニアに転身。さまざまな業界で機械学習技術の社会実装に関わる。2020年よりシンプレクスグループ及び子会社に当たる現職にてIT・機械学習コンサルタントとして活動。法制度と人工知能研究プログラムに研究協力者として参画。2023年より一橋大学法学研究科特任講師。2025年より現在は、一橋大学社会科学高等研究院特任講師を務める。
■Xspear Consulting株式会社について https://www.xspear.co.jp/
Xspear Consulting（クロスピア コンサルティング）は、大手コンサルティングファームや有名テックベンチャー出身者、テクノロジーに造詣が深いシンプレクスのエンジニアによって、2021年に創設された総合コンサルティングファームです。
20年以上にわたって金融業界を中心に最先端テクノロジーを提供してきたシンプレクスのノウハウを活かし、DXに取り組むあらゆる業種・業界を対象として、戦略策定、組織改革、人材育成、業務改善、実行支援などのコンサルティングサービスを提供しています。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
関連リンク
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https://www.xspear.co.jp/member/yuya_ishihara/
石原の講演は6月28日の13:30-14:40を予定しています。招待講演として「リーガルイノベーション：AI共生社会の司法理論の探究」をテーマに、一橋大学社会科学高等研究院 教授の角田 美穂子先生と共に登壇します。
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スピーカープロフィール
石原 裕也（いしはら ゆうや）
Xspear Consulting株式会社 Senior Manager
大学院修了後、日系大手証券会社のアルゴリズムトレーダーを経て、ベンチャー企業の機械学習エンジニアに転身。さまざまな業界で機械学習技術の社会実装に関わる。2020年よりシンプレクスグループ及び子会社に当たる現職にてIT・機械学習コンサルタントとして活動。法制度と人工知能研究プログラムに研究協力者として参画。2023年より一橋大学法学研究科特任講師。2025年より現在は、一橋大学社会科学高等研究院特任講師を務める。
■Xspear Consulting株式会社について https://www.xspear.co.jp/
Xspear Consulting（クロスピア コンサルティング）は、大手コンサルティングファームや有名テックベンチャー出身者、テクノロジーに造詣が深いシンプレクスのエンジニアによって、2021年に創設された総合コンサルティングファームです。
20年以上にわたって金融業界を中心に最先端テクノロジーを提供してきたシンプレクスのノウハウを活かし、DXに取り組むあらゆる業種・業界を対象として、戦略策定、組織改革、人材育成、業務改善、実行支援などのコンサルティングサービスを提供しています。
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シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
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