土地活用事業を展開する株式会社ランドピア(本社：東京都中央区、代表取締役：吉田 篤司、以下「当社」)は、2026年7月2日(木)～3日(金)にインテックス大阪で開催される「フランチャイズ・ショー大阪」に出展します。





ブースイメージ





「フランチャイズ・ショー大阪」では、当社の主力事業の一つである『トランクルーム事業』から「屋外型コンテナトランク」と「屋内型トランクルーム」、さらに『コンテナ建築事業』を出展します。









＜出展内容＞

●トランクルーム事業『スペースプラス(R)』

ランドピアでは、2003年から「スペースプラス(Space Plus)(R)」のブランド名のもと、セルフストレージ事業を展開し、コンテナトランク(屋外型)およびトランクルーム(屋内型)の管理・運営、「スペースプラス」のフランチャイズ展開を行っています。近年、収納サービス(レンタル収納、コンテナ収納、トランクルームなど)の需要は拡大しており、とくに、コロナ禍以降、テレワークの拡大やオフィスの縮小といったライフスタイルの変化に伴い、書類や備品等の収納場所としてニーズが高まっています。

当社もこうしたニーズの高まりを受け、セルフストレージ事業に注力しており、現在では、全国41都道府県、562店舗(2026年5月時点)で事業を展開、セルフストレージの内訳は屋外型が9割、屋内型が1割となります。





屋外型のコンテナトランクは、土地を所有しているオーナー様だけでなく、土地は所有していないものの投資を検討している方にとっても、簡単に始めることができるビジネスです。コンテナトランクは、アパート・マンション投資よりも比較的少ない投資額で開業することが可能です。さらに、開業後の管理も当社で受託するため、手間要らずで高利回りが見込めるケースも多くあります。





一方、屋内型のトランクルームは、ビルを所有しているオーナー様向けの事業で、空きテナント対策としてトランクルームを設置することで安定した収入を得ることが可能です。





スペースプラス(R)屋外型コンテナトランクイメージ

スペースプラス(R) 屋内型トランクルームイメージ





●コンテナ建築事業『コンテナプラス(R)』

「コンテナ建築」はオフィスや店舗など幅広い用途に対応が可能です。

そのコンテナ建築の可能性を切り開くモデルルームとしてランドピアの名古屋営業所を建設しました。2025年1月には、兵庫県尼崎市に、新築のコンテナオフィスがオープンしました。

当社では、短工期など規格化のメリットと、建築空間としての高い品質・性能の両立を目指してシステム化を図ったコンテナ建築を、新ブランド「コンテナプラス(CONTAINER PLUS)(R)」として全国展開を進めてまいります。





コンテナプラス(R)イメージ





■「フランチャイズ・ショー」とは

「フランチャイズ・ショー」は、フードサービス業、小売業、サービス業のフランチャイズ本部による加盟店募集をはじめ、自社製品・サービスの販売店、代理店、特約店、業務提携先などのビジネスパートナー募集、コンサルティングなど関連事業が出店する日本最大級のフランチャイズ・ショーです。ご来場の際は、ぜひランドピアのブースへお立ち寄りください。









■「フランチャイズ・ショー大阪」出展概要

・日時 ： 2026年7月2日(木)～3日(金) 10:00-16:30

・会場 ： インテックス大阪

・展示場所： FC094

・出展内容： 「トランクルームのスペースプラス(R)」

「コンテナ建築 コンテナプラス(R)」に関する事業説明

・URL ： https://messe.nikkei.co.jp/fs/





※ご来場の際は、下記の来場登録をご確認のうえ、来場者登録フォームよりお申込みください。

来場登録： https://nikkeimesseosaka2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja









■ランドピアについて

株式会社ランドピアは“不動産の有効利用を通じて、活力ある経済社会の実現に貢献する”ために、遊休地、ビルの空室といった不動産を価値あるスペースとして有効活用することを専門としております。





＊ランドピアについて： https://www.landpia.co.jp/









■公式YouTubeチャンネル

【コンテナ建築LABO】 https://www.youtube.com/@container-plus

「コンテナ建築」事業紹介をはじめ、コンテナを活用した土地の有効活用に関する専門知識や活用事例を中心に発信しています。





【ランドピア公式チャンネル】 https://www.youtube.com/@landpia1992

会社紹介や社員紹介に関する情報を発信しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ランドピア

所在地 ： 東京都中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館

代表 ： 代表取締役 吉田 篤司

設立 ： 1992年2月

事業内容： ●土地活用事業

・トラック駐車場開発・運営

・トレーラーハウスの販売

●セルフストレージ事業

・トランクルーム、コンテナトランク「スペースプラス」の

フランチャイズ展開・管理・運営

●コンテナ建築事業 コンテナプラス(R)

・喫煙コンテナの販売

・コンテナオフィス・店舗の販売

・ガレージハウス「GARAGE PLUS」の販売

URL ： https://www.landpia.co.jp/