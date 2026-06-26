株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、サンリオ公式ライセンス商品として、人気キャラクターをデザインした傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」を発売しました。





ラインナップ





ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリンの全4キャラクター展開。傘のようにパッと開くだけで装着できるワンタッチ式を採用し、遮光率99.99％以上・UVカット率99.9％以上・遮熱率53％の高い遮光・遮熱性能と、推しキャラを車内に飾る「カワイイ」を両立しました。キャラクター柄の収納袋付きで、普段使いからギフトまで幅広く活躍する1本です。









■ 4キャラクター展開｜あなたの「推し」を選べる

サンリオを代表する人気キャラクター4種をラインナップ。それぞれのキャラクターの世界観を丁寧に落とし込んだデザインで、車内に設置すれば気分が上がり、写真映えもばっちり。思わずコレクションしたくなる「カワイイ」仕上がりです。





4キャラクター展開





・ KT585 Hello Kitty(ハローキティ)

・ KT586 Kuromi(クロミ)

・ KT587 Cinnamoroll(シナモロール)

・ KT588 Pompompurin(ポムポムプリン)





カワイイ収納袋付き





■ カワイイだけじゃない｜遮光率99.99％・UVカット率99.9％の高性能

機能面でも一切妥協なし。遮光率99.99％以上・UVカット率99.9％以上を達成し、強烈な日差しからダッシュボードや車内をしっかり守ります。遮熱率53％により車内の温度上昇も抑制し、エアコン効率の向上も期待できます。





カワイイだけじゃない





しっかり遮光





・ 遮光率99.99％以上

・ UVカット率99.9％以上

・ 遮熱率53％





※ 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。

※ 記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。









■ パッと開くだけ、しまうのも簡単

傘のようにパッと広げるだけで装着完了するワンタッチ式を採用。シャフトがひも型なので大型ナビモニターやダッシュボードへの傷つきの心配もなく、幅広い車両に対応します。





・ 傘みたいにパッと開くだけで装着(傘型ワンタッチ式)

・ シャフトレス(ひも型)設計でダッシュボード・大型モニターに干渉しない

・ スリット構造でルームミラー・ドラレコに干渉しない(駐車監視機能付きドラレコも安心)

・ 左右6本の骨先端が可動し、ピラー形状を選ばずしっかりフィット

・ 折りたたんでコンパクト収納(キャラクター柄かわいい収納袋付き)

・ サイズ：W1300mm × H650mm(ワンサイズ展開)





機能詳細





■ 夏だけじゃない、オールシーズン活躍

UVカット・車内遮熱・プライバシー保護・仮眠・車中泊・お子様の送迎時など、季節を問わずあらゆるシーンで活躍します。駐車中の強い日差しはもちろん、車内でのメイク中や休憩中のプライバシー確保にも役立つ一本です。機能性と「カワイイ」を両立した本製品が、夏のドライブから日常使いまで、一年を通じて快適なカーライフを彩ります。









■ 商品概要

品番／販売価格(税込)：

・ KT585 Hello Kitty(ハローキティ) 3,980円

・ KT586 Kuromi(クロミ) 3,980円

・ KT587 Cinnamoroll(シナモロール) 3,980円

・ KT588 Pompompurin(ポムポムプリン) 3,980円





発売日：2026年6月

販売先：

◆Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/8E94A3AA-36B9-4861-AA14-D6E1F4C43EF4?channel=kt585-588

◆楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/kt585-588/

◆Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/kt585588.html?clink=carlife%20rlf0kq









■ 製品詳細

https://www.seiwa-c.co.jp/products/kt585/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/kt586/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/kt587/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/kt588/





※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年6月現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









【株式会社セイワ会社概要】

会社名 ：株式会社セイワ

本社 ：〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ：1964年2月

事業内容 ：自動車用品の企画・製造・販売

URL ：https://www.seiwa-c.co.jp