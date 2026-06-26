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ヤマハ発動機 企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」「イラストレーターが描く YAMAHAバイクのあるスタイル展」について
ヤマハ発動機株式会社は、6月27日〜8月28日、本社に併設された企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて、特別展示イベントとして「イラストレーターが描く YAMAHAバイクのあるスタイル展」を開催します。
今回の特別展示は、モビリティ業界においても多くのファンを持つ二人のイラストレーター浦野周平氏、加藤ノブキ氏を迎え、YAMAHAバイクがあるスタイルを、それぞれのイラストレーターならではの世界観で表現しています。作品点数はそれぞれ7点です。また同時に、今回の特別展示イベント開催を記念して、二人のイラストレーターが描いたイラストをプリントしたTシャツを数量限定で販売します。
※今後の特別展示イベント情報などは、コミュニケーションプラザWeb Siteをご確認ください。
【イラストレーターについて】
■浦野周平氏（https://shu-thang.com/）
「モテリーマン講座」をはじめ、70・80年代のアメリカンテイストをスポイトで垂らしたような、ハイテンションかつユーモア漂うキャラクターと世界を創り出すイラストレーター。作品世界は雑誌、書籍をはじめ、abingdon boys school、真心ブラザーズなどミュージシャンのジャケットアートワーク、マクドナルドのパッケージやテレビCM等、活動の幅が広がり続けている。
■加藤ノブキ氏（https://kato-nobuki.com/?p=1）
東京芸術大学美術学部デザイン科を卒業、広島県出身のイラストレーター、デザイナー。アライヘルメット「RAPIDE-NEO」のデザインや「東京モーターサイクルショー2024」のメインビジュアルを担当したほか、バイクブランドとのコラボ、音楽家・椎名林檎のプロジェクトなど幅広い分野で活躍中。
【限定Tシャツについて】
今回のリニューアルオープンを記念して、お二人の異なる感性・世界観で描かれたイラストをプリントしたTシャツを限定販売します。
・サイズ：3サイズ（M、L、XL）
・数量：各サイズ30枚限定
・価格：4,500円（税込）
本件に関するお問合わせ先
ブランド統括部ブランド推進部企画推進Grコミュニケーションプラザ TEL：0538-33-2520
関連リンク
【ヤマハ発動機 「コミュニケーションプラザ」
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/