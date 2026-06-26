ヤマハ発動機　企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」「イラストレーターが描く　YAMAHAバイクのあるスタイル展」について

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ヤマハ発動機株式会社は、6月27日〜8月28日、本社に併設された企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて、特別展示イベントとして「イラストレーターが描く YAMAHAバイクのあるスタイル展」を開催します。

今回の特別展示は、モビリティ業界においても多くのファンを持つ二人のイラストレーター浦野周平氏、加藤ノブキ氏を迎え、YAMAHAバイクがあるスタイルを、それぞれのイラストレーターならではの世界観で表現しています。作品点数はそれぞれ7点です。また同時に、今回の特別展示イベント開催を記念して、二人のイラストレーターが描いたイラストをプリントしたTシャツを数量限定で販売します。　

今後も、今回の特別展示イベントにとどまらず、若年層や女性の方も楽しめる特別展示イベントを定期的に実施することで、幅広いお客様にお楽しみいただける魅力的な場を目指していきます。

※今後の特別展示イベント情報などは、コミュニケーションプラザWeb Siteをご確認ください。

【イラストレーターについて】

■浦野周平氏（https://shu-thang.com/

「モテリーマン講座」をはじめ、70・80年代のアメリカンテイストをスポイトで垂らしたような、ハイテンションかつユーモア漂うキャラクターと世界を創り出すイラストレーター。作品世界は雑誌、書籍をはじめ、abingdon boys school、真心ブラザーズなどミュージシャンのジャケットアートワーク、マクドナルドのパッケージやテレビCM等、活動の幅が広がり続けている。

■加藤ノブキ氏（https://kato-nobuki.com/?p=1）

東京芸術大学美術学部デザイン科を卒業、広島県出身のイラストレーター、デザイナー。アライヘルメット「RAPIDE-NEO」のデザインや「東京モーターサイクルショー2024」のメインビジュアルを担当したほか、バイクブランドとのコラボ、音楽家・椎名林檎のプロジェクトなど幅広い分野で活躍中。

【限定Tシャツについて】

今回のリニューアルオープンを記念して、お二人の異なる感性・世界観で描かれたイラストをプリントしたTシャツを限定販売します。

・サイズ：3サイズ（M、L、XL）

・数量：各サイズ30枚限定

・価格：4,500円（税込）





本件に関するお問合わせ先

ブランド統括部ブランド推進部企画推進Grコミュニケーションプラザ　TEL：0538-33-2520　

関連リンク

【ヤマハ発動機　「コミュニケーションプラザ」

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/