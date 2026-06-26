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部下がいない？ AIエージェントがいるじゃない 〜解析からSNS集客まで、あなたが指揮して迅速にマーケティングを回すマネジメント〜
2026年7月10・24日（金） 9：00〜13：00【エキスパート講座】生成AIマネージャー認定講座（2日間講座）
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197771
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137400/137400_web_1.png
■講座概要
2026年、生成AIは質問に答えるだけのチャットボットから、自分で業務を進めるAIエージェントへと変わりました。これからのウェブマーケターやクリエーターに求められるのは、プロンプトを打つ手作業の技術ではなく、優秀な部下としてAIに仕事を任せ、動かしていく管理の力です。
「生成AIマネージャー」をWACAが認定する講座です。データ解析からウェブサイト（LP）改善、SNS集客、効果測定まで、毎日のマーケティング業務を実際にAIに実行させ、ひと続きの改善プロジェクトとして体験します。あわせて、社員が会社の管理外で使ってしまう「見えないAI利用（シャドーAI）」のリスクを防ぐ社内ルールや安全に使うための指針づくりまで扱います。攻めと守りの両面を身につける2日間です。
「AIを勉強した」だけで終わりません。自社ですぐ使える生成AIの活用法と、AIに仕事を任せて動かすマネジメント力を身につけ、あなたの企業・組織を時代に合わせて更新しましょう。
▼このような方におすすめ
ウェブディレクター、ウェブ解析士、マーケティング担当者、デザイナーなど
生成AIを使っているが、部分的な効率化（文章作成など）に留まっていると感じている方
自社の実務フロー（解析〜制作〜運用）を、AIツールを連携させて高速化したい方
Claude CodeやCodexなど、エージェントツールの実力と使い方を知りたい方
社内向けのAI利用ガイドラインを策定し、組織全体へのAI導入を推進したいマネージャー・経営層
■講座の特徴
実務直結の「一気通貫マーケティング改善」ワーク
データ解析からLP改善、SNS集客までの一連の業務をバラバラに捉えるのではなく、AIを使って一つのストーリーとしてつなぎ合わせ、実行させるディレクション力を養います。
最新AIエージェントの体験 (Claude Code / Codex / Antigravity)
人がAIに指示するだけでなく、AIが自律的にファイル操作やコーディングを行う環境に触れます。
シャドーAIを防ぐ強固なリスク管理
社員が勝手にAIを使うリスクをコントロールし、「ヒューマン・イン・ザ・ループ（人間の介在）」を前提とした安全なワークフローと社内ルールの作り方を習得します。
▼事前準備：生成AIの有料アカウント
✓ 必須：「Claude Pro」（月額約3000円）のアカウント
✓ 必須：Googleアカウント作成
✓ 推奨：ChatGPT Plus（月額3000円）アカウント
■講師
井水大輔（いみず・だいすけ）
株式会社エスファクトリー 代表
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを中心に、企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り実行の支援を行っている。アクセス解析データを活用した売上アップにつながる改善施策を得意とし、これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり企業の売上アップに貢献。
近年ではSNSやウェビナー、広告、ホワイトペーパー作成、マーケティングチームの育成など企業のマーケティング活動全般の伴走を行う。
かたわらでデジタルマーケターの育成にも力を入れ、これまで延べ1万5000人以上にセミナーや研修を実施。ウェブ解析士公式テキストの生成AIの章の執筆に携わり、これから生成AIをビジネスで活用したい方向けのセミナーでも度々登壇している。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197771
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/
WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月10・24日（金）、生成AIを“部下”として指揮し、組織に組み込むまでを身につける「生成AIマネージャー認定講座〜AIエージェントを指揮し、マーケティングを飛躍的に高速化する〜」を開講します。
生成AIを「使う」から「組織の一部として迎える」へ。日々のマーケティング業務をAIに任せ、AI利用の指針作りまでを完遂する2日間の実践講座です。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197771
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137400/137400_web_1.png
■講座概要
2026年、生成AIは質問に答えるだけのチャットボットから、自分で業務を進めるAIエージェントへと変わりました。これからのウェブマーケターやクリエーターに求められるのは、プロンプトを打つ手作業の技術ではなく、優秀な部下としてAIに仕事を任せ、動かしていく管理の力です。
「生成AIマネージャー」をWACAが認定する講座です。データ解析からウェブサイト（LP）改善、SNS集客、効果測定まで、毎日のマーケティング業務を実際にAIに実行させ、ひと続きの改善プロジェクトとして体験します。あわせて、社員が会社の管理外で使ってしまう「見えないAI利用（シャドーAI）」のリスクを防ぐ社内ルールや安全に使うための指針づくりまで扱います。攻めと守りの両面を身につける2日間です。
「AIを勉強した」だけで終わりません。自社ですぐ使える生成AIの活用法と、AIに仕事を任せて動かすマネジメント力を身につけ、あなたの企業・組織を時代に合わせて更新しましょう。
▼このような方におすすめ
ウェブディレクター、ウェブ解析士、マーケティング担当者、デザイナーなど
生成AIを使っているが、部分的な効率化（文章作成など）に留まっていると感じている方
自社の実務フロー（解析〜制作〜運用）を、AIツールを連携させて高速化したい方
Claude CodeやCodexなど、エージェントツールの実力と使い方を知りたい方
社内向けのAI利用ガイドラインを策定し、組織全体へのAI導入を推進したいマネージャー・経営層
■講座の特徴
実務直結の「一気通貫マーケティング改善」ワーク
データ解析からLP改善、SNS集客までの一連の業務をバラバラに捉えるのではなく、AIを使って一つのストーリーとしてつなぎ合わせ、実行させるディレクション力を養います。
最新AIエージェントの体験 (Claude Code / Codex / Antigravity)
人がAIに指示するだけでなく、AIが自律的にファイル操作やコーディングを行う環境に触れます。
シャドーAIを防ぐ強固なリスク管理
社員が勝手にAIを使うリスクをコントロールし、「ヒューマン・イン・ザ・ループ（人間の介在）」を前提とした安全なワークフローと社内ルールの作り方を習得します。
▼事前準備：生成AIの有料アカウント
✓ 必須：「Claude Pro」（月額約3000円）のアカウント
✓ 必須：Googleアカウント作成
✓ 推奨：ChatGPT Plus（月額3000円）アカウント
■講師
井水大輔（いみず・だいすけ）
株式会社エスファクトリー 代表
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを中心に、企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り実行の支援を行っている。アクセス解析データを活用した売上アップにつながる改善施策を得意とし、これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり企業の売上アップに貢献。
近年ではSNSやウェビナー、広告、ホワイトペーパー作成、マーケティングチームの育成など企業のマーケティング活動全般の伴走を行う。
かたわらでデジタルマーケターの育成にも力を入れ、これまで延べ1万5000人以上にセミナーや研修を実施。ウェブ解析士公式テキストの生成AIの章の執筆に携わり、これから生成AIをビジネスで活用したい方向けのセミナーでも度々登壇している。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197771
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/