部下がいない？　AIエージェントがいるじゃない　〜解析からSNS集客まで、あなたが指揮して迅速にマーケティングを回すマネジメント〜

WACA（一般社団法人ウェブ解析士協会）は2026年7月10・24日（金）、生成AIを“部下”として指揮し、組織に組み込むまでを身につける「生成AIマネージャー認定講座〜AIエージェントを指揮し、マーケティングを飛躍的に高速化する〜」を開講します。生成AIを「使う」から「組織の一部として迎える」へ。日々のマーケティング業務をAIに任せ、AI利用の指針作りまでを完遂する2日間の実践講座です。