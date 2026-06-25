【京王重機整備】京王重機整備は新たなコーポレートロゴを導入します























今後について



京王重機整備株式会社は、今年度、創業100年に向けた具体的な取組みを加速させる「Future 推進室」を新設、さらなる業容拡大を見据え、北野事業所、塩尻事業所の大規模改良の検討を進めております。



今後も、京王重機整備の「存在意義」「大切にする価値観」のもと、新たなコーポレートロゴを旗印に、鉄道インフラを支える企業として、確かな技術と誠実な仕事を通して、社会の「あんしん」を未来へつないでまいります。



ロゴ使用開始日



2026年6月25日より順次使用を開始。



京王重機整備株式会社について



1943年10月に設立、京王グループの一員として、鉄道車両の保守・整備、改造・修理を中心に、車両部品の販売や整備機器の製作、特殊車両の製造などを手がけています。また、不動産賃貸事業も展開し、幅広い分野で事業を展開しています。長年にわたり培った技術力を基盤に、安全で高品質なサービスの提供を通じ、鉄道輸送の安定と社会インフラの発展に貢献しています。



会社概要



社名



京王重機整備株式会社



代表者



代表取締役社長 梁瀬 哲夫



設立



1943年10月6日



所在地



【本社】東京都渋谷区笹塚1-47-1メルクマール京王笹塚4階



【若葉台工事事業所・若葉台整備事業所】東京都稲城市若葉台3-5-2



【北野事業所】東京都八王子市長沼町1304-1



【塩尻事業所】長野県塩尻市大字広丘高出1783



従業員数



281名（2026年4月末日現在）



コーポレートwebサイト



https://www.keiojuuki.co.jp/ 今後について京王重機整備株式会社は、今年度、創業100年に向けた具体的な取組みを加速させる「Future 推進室」を新設、さらなる業容拡大を見据え、北野事業所、塩尻事業所の大規模改良の検討を進めております。今後も、京王重機整備の「存在意義」「大切にする価値観」のもと、新たなコーポレートロゴを旗印に、鉄道インフラを支える企業として、確かな技術と誠実な仕事を通して、社会の「あんしん」を未来へつないでまいります。ロゴ使用開始日2026年6月25日より順次使用を開始。京王重機整備株式会社について1943年10月に設立、京王グループの一員として、鉄道車両の保守・整備、改造・修理を中心に、車両部品の販売や整備機器の製作、特殊車両の製造などを手がけています。また、不動産賃貸事業も展開し、幅広い分野で事業を展開しています。長年にわたり培った技術力を基盤に、安全で高品質なサービスの提供を通じ、鉄道輸送の安定と社会インフラの発展に貢献しています。会社概要社名京王重機整備株式会社代表者代表取締役社長 梁瀬 哲夫設立1943年10月6日所在地【本社】東京都渋谷区笹塚1-47-1メルクマール京王笹塚4階【若葉台工事事業所・若葉台整備事業所】東京都稲城市若葉台3-5-2【北野事業所】東京都八王子市長沼町1304-1【塩尻事業所】長野県塩尻市大字広丘高出1783従業員数281名（2026年4月末日現在）コーポレートwebサイト





新しいコーポレートロゴは、「すべての人のあんしんをつなぐ」京王重機整備の存在意義をコンセプトに、京王重機整備が提供する「あんしん」を通じて、人と街、くらしと未来を「つなぐ」企業としての姿勢を視覚的に表現するとともに、社員一人ひとりの技術力と責任感を象徴しています。車両の連結器や握手を想起させる「J」を組み合わせ、精緻さと柔軟さを持ち合わせた形状と、どこまでもつながっていく空や海をイメージした深い青をコーポレートカラーとして採用しています。デザイン新しいコーポレートロゴは、ソニーデザインコンサルティング株式会社によってデザインされました。ソニーデザインコンサルティングは、ソニーグループのインハウスデザイン部門として培ったデザインにまつわる知見と経験をもとに、数多くの企業のありたい姿、ビジョンの可視化を手がけてきました。京王重機整備の社員の想い、これまで培ってきた理念や社会への提供価値の言語化と可視化を通し、対話を重ね、京王重機整備の「存在意義」「大切にする価値観」策定のサポートと、これからの京王重機整備のシンボルとしてのコーポレートロゴのデザインをしていただきました。