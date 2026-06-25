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新役員体制のお知らせ
新役員体制のお知らせ
2026年6月25日
ちふれホールディングス株式会社
ちふれホールディングス株式会社
ちふれホールディングス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長COO：中村 俊彦）は、ちふれグループ各社の新役員体制についてお知らせいたします。
記
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■株式会社ちふれ化粧品（2026年6月24日付）
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■株式会社アイメイト（2026年6月24日付）
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■株式会社アゼリア（2026年6月24日付）
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■株式会社エルフェンスポーツクラブ（2026年6月24日付）
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■ちふれホールディングス株式会社（2026年6月25日付）
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■株式会社ちふれ化粧品（2026年6月24日付）
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■株式会社アゼリア（2026年6月24日付）
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■株式会社エルフェンスポーツクラブ（2026年6月24日付）
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以 上
※掲載情報は、発表時の情報です。最新の情報とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者様からのお問い合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 本井