新役員体制のお知らせ


2026年6月25日

ちふれホールディングス株式会社



　ちふれホールディングス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長COO：中村 俊彦）は、ちふれグループ各社の新役員体制についてお知らせいたします。





■ちふれホールディングス株式会社（2026年6月25日付）


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■株式会社ちふれ化粧品（2026年6月24日付）

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■株式会社アイメイト（2026年6月24日付）

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■株式会社アゼリア（2026年6月24日付）

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■株式会社エルフェンスポーツクラブ（2026年6月24日付）

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以　上



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ちふれホールディングス株式会社　広報部　本井