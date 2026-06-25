【横浜市立大学】深海熱水噴出域に電気エネルギーを使って増殖する細菌がいることを実証





















図2 深海熱水噴出域の放電現象の概念図熱水中に含まれる硫化水素や水素から放出された電子は導電性の硫化鉱物岩石を伝って海水側に運搬される。この電子をエネルギー源として二酸化炭素を固定しながら生育する電気合成微生物（図の右側）の存在が今回の研究で実証された。図の左側は、従来からよく知られる化学合成微生物で、熱水から拡散した硫化水素や水素を直接細胞内に取り込んでエネルギーを取り出す。図3 実験室の電気化学リアクター内に再現された深海熱水系の放電場深海熱水噴出域から採取した導電性の岩石片サンプルにポテンショスタット（定電位電解装置）で深海熱水と同程度の電位を与えた。放電量をモニターしながら、生育する微生物の解析を行った。図4 チオミクロラブダス属細菌SREC-4株の細胞濃度と存在率の時間変化左：培養液中のSREC-4株の細胞濃度。右：培養液中の微生物群集中のSREC-4株の存在率（黄色）。培養は、唯一のエネルギー源として電気、唯一の炭素源として二酸化炭素を与える条件で行われた。