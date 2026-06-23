全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、全国の高校生および高専生を対象にリアル脱出ゲームのNo.1高校生クリエイターを決める、全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権（通称「リアル脱出ゲーム甲子園」）第5回大会の予選結果を発表いたします。 ★「リアル脱出ゲーム甲子園」特設サイト：https://realdgame.jp/koshien/

本大会は、高校生自らが企画／制作したリアル脱出ゲームの日本一を決める全国大会。予選では企画書審査を行い、本選では生徒自身が運営するリアル脱出ゲームを審査員が実際に体験し、最優秀作品を決定します。

過去最多38団体がエントリー！ 全国各地から8団体の本選出場が決定

第5回大会には全国の高校から38団体がエントリーし、過去最多を記録。そのうち19団体が初エントリー校からの参加となりました。北は青森県、南は鹿児島県まで、全国16都府県からエントリーが集まり、大会の広がりを感じさせる結果となっています。 6名の審査員による企画書審査を経て本選出場8団体が決定。 本選では、各団体が企画制作／運営するリアル脱出ゲームを会場で実施し、審査員が実際に体験して審査を行います。上位3団体にはトロフィーを贈呈するほか、優秀な作品については全国のリアル脱出ゲーム店舗などでの開催を大会事務局がバックアップ。また、第5回大会では本選出場団体の成果を称えその活動を支援し奨励するために新たに賞金制度を導入し、本選出場団体には5万円を贈呈するほか、上位入賞団体には優勝30万円、準優勝20万円、第3位10万円の賞金を贈呈します。

本選は「桜美林大学 新宿キャンパス」にて開催。協賛企業も決定

本選は、前回大会に引き続き「桜美林大学 新宿キャンパス」にて開催し、桜美林大学の「集客エンターテインメント研究室」に所属する学生の協力のもと、大会を運営いたします。 また、竹田印刷株式会社と株式会社ブシロードの協賛が決定。竹田印刷株式会社には、制作期間中のテスト資材の提供や本番用謎解きキットの印刷などを通じて、大会運営をサポートいただきます。株式会社ブシロードには、優勝団体への副賞として、「カードファイト!!ヴァンガード」商品を贈呈いただきます。 本選の詳細およびチケット販売情報については後日発表。全国の高校生クリエイターたちが生み出す新たなリアル脱出ゲームに、ぜひご期待ください。

第5回「リアル脱出ゲーム甲子園」概要

◼︎特設サイト https://realdgame.jp/koshien/ ■「リアル脱出ゲーム甲子園」公式X https://x.com/reald_koshien ■本選日程 2026年8月29日(土)、30日(日) ■本選会場 桜美林大学 新宿キャンパス 東京都新宿区百人町3丁目23-1 https://www.obirin.ac.jp/access/shinjuku/ ■本選出場団体 ※応募順 スカイラー／立命館守山高等学校（滋賀県） RISEI謎解き研究部／履正社高等学校（大阪府） 数理科学部／関西学院高等部（兵庫県） Paradox／渋谷教育学園幕張高等学校（千葉県） 東京研修／福岡県立筑紫丘高等学校（福岡県） m!／神奈川大学附属高等学校（神奈川県） TrickKey／筑波大学附属駒場高等学校（東京都） AH!Astery／大阪星光学院高等学校（大阪府） ◼︎主催：「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局 ■協賛： 竹印刷株式会社 株式会社ブシロード ◼︎企画運営：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine