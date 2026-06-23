お盆期間限定ディナーバイキング





（左上・左下）ご自身でお作りいただけるハンバーガー、ミニパフェ

（右上）綿あめ、（右下）ローストビーフ

【期間】2026年8月8日（土）、9日（日）、11日（火・祝）、14日（金）、15日（土）の5日間

【場所】ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階）

【料金】大人 9,000円 お子様（4～12歳） 4,500円

帝国ホテル 大阪は、お盆期間にご家族でお楽しみいただける「ディナーバイキング」を2026年8月8日（土）、9日（日）、11日（火・祝）、14日（金）、15日（土）の期間、ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」にて開催します。

メニューは、伝統の技法で焼き上げた「ローストビーフ 西洋ワサビを添えて」や「チキンカツカレー バターライス添え」、「オムライス ハッシュソース」などの洋食のほか、帝国ホテルグループで唯一直営の中国料理レストランを持つ、大阪ならではの強みを活かした「海老のXO醬炒め」、「春巻き」といった中国料理までバラエティ豊かな34種類が並びます。

また、お子様にもお楽しみいただけるよう、ご自身でお好きなトッピングで作る「ハンバーガー」や「ミニパフェ」コーナーをご用意するほか、デザートコーナーには、夏祭り気分を味わえる「綿あめ」も登場します。

さらに、お子様料金（4～12歳）でご利用のお子様にはプチギフトをプレゼントします。

会場のブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」は、24ｍの開放的な吹き抜けと大きな窓があり広々とした空間です。小さなお子様連れのご家族でも、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

＜帝国ホテルの「バイキング」＞

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1957年（昭和32年）、パリで料理修行中だった村上信夫（後の第11代料理長）が“好きなものを好きなだけ”食べるという北欧の伝統料理“スモーガスボード”を研究し、翌年1958年(昭和33年)8月1日に日本初のブフェレストランをオープンさせました。店名は社内公募によって、当時の映画「バイキング」で料理を豪快に食べるシーンからヒントを得て、「インペリアルバイキング」という名前が採用されました。それ以来、「バイキング」という言葉が、“食べ放題”の代名詞として全国に広まり、今では一般的な言葉として親しまれるようになりました。

2008年(平成20年)にはバイキング誕生50周年を記念して、8月1日が「バイキングの日」に制定されました。

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概要は次の通りです。

■「ディナーバイキング」概要

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場 所：ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階）

期 間：2026年8月8日（土）、9日（日）、11日（火・祝）、14日（金）、15日（土）

時 間：17:30～19:30/18:00～20:00/18:30～20:30（最終入店18:30）

料 金：大人 9,000円 お子様（4～12歳） 4,500円

※サービス料・消費税込。ソフトドリンクの飲み放題付。

※インターネット予約限定・ID（帝国ホテルデジタルアカウント）ご登録者限定などの優待料金をご用意しております。

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おすすめメニュー

●ローストビーフ 西洋ワサビを添えて





肉の仕入れや管理の担当者が厳選した肉を1週間から10日間にわたって熟成し、肉の味をしっかり感じていただけるように柔らかくジューシーに焼き上げます。お客様の目の前で一枚ずつ切り分け、一皿ずつソースをかけて仕上げます。

●国産牛のハンバーガー





国産牛のハンバーグ、チェダーチーズやみずみずしいトマト、レタスの具材と4種類のソースを組み合わせ、自分だけのオリジナルバーガー作りをお楽しみいただけます。

ソース：テリヤキソース、トマトケチャップ、カクテルソース、マヨネーズドレッシング

●ミニパフェコーナー





5種類のアイスにウエハースなどサクサク食感の焼き菓子、2種類のフルーツソース、飾り用チョコレートなど、お好きなトッピングを組み合わせて、自分好みのミニパフェをお作りいただけます。

●綿あめ





目の前でお作りするフワフワの綿あめで、お祭り気分をお楽しみいただけます。

上記おすすめメニューを含むメニュー一覧は以下の通りです。

＜メニュー一覧＞

・目の前で切り分けるワゴンサービス

ローストビーフ 西洋ワサビを添えて

・冷製料理

スモークサーモン

炙りマグロのマリネ 彩り野菜を添えて

小海老、イカとタコのシーフードサラダ

鶏胸肉とセロリのサラダ仕立て スパイス風味

白身魚のエスカベーシュ

帝国ホテル伝統のポテトサラダ ミモザ風

・スープ

コーンスープ

・中国料理

海老のXO醬炒め

春巻き

・温製料理

オムライス ハッシュソース

チキンカツカレー バターライス添え

ミートソースとキノコのラザニア

魚介類のナージュ仕立て 柚子風味

ソーセージとフライドポテト

ベーコンと夏野菜のピザ

ミニアメリカンドッグ

・その他

お客様のお好みでお作りいただける国産牛のハンバーガー

ソフトロール、バター、国産牛ハンバーグ、チェダーチーズ、レタス、トマト、テリヤキソース、

トマトケチャップ、マヨネーズドレッシング、カクテルソース

ガーデンサラダ ホテル特製ドレッシング

パン各種（フォカッチャ／バゲット）

・デザート（一例）

綿あめ

アプリコットムース

ココナッツムース

チーズケーキ

プロフィットロール

ミルクレープ

コーヒーゼリー

マカロン

マンゴーシャーベット

バニラアイス

チョコレートアイス

シルクアイス（苺、バニラ）

ミニパフェ用トッピング

玄米フレーク、グラハムビスケット、ウエハース、シガレットクッキー、チョコレートシリアル、

チョコレート、ラズベリーソース、エキゾチックフルーツソース

※オレンジジュース、ウーロン茶、コーヒー、紅茶、緑茶付。

※食材の入荷状況等によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

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＜ご予約・お問い合わせ先＞

ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階） TEL.(06)6881-4888

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会場のブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」