株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、「旬のおいしさを贅沢に味わう」をコンセプトに旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢“旬”大福」を各月、期間限定で販売いたします。 7月限定で登場するのは、国産大粒ブルーベリーの果汁あふれる美味しさと、キリ クリームチーズの濃厚なコクを楽しめる、夏限定の贅沢な大福。『手包みブルーベリーチーズ大福』（1個302円(税込)・期間限定）を直販店舗（東京・神奈川15店舗）にて販売いたします。 キリ クリームチーズを贅沢に使用した濃厚ながらもさっぱりとしたチーズあんと、甘酸っぱい果実入りブルーベリージャムを、柔らかな羽二重餅でひとつひとつ手包みしました。少し冷やして食べても美味しい、まるでチーズケーキのような贅沢な味わいの大福です。 商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1656290245-252154&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】手包みブルーベリーチーズ大福 【販売価格】1個 302円(税込) 【特定原材料(9品目)】乳 【カロリー】1個あたり182㎉ 【販売期間】7月1日(水)～7月31日(金) 【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）15店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

こだわりの手包み製法

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新鮮なブルーベリーは、はじける食感も魅力の一つ。そのまるごとの食感を最大限味わうために、ブルーベリーをチーズあんの上へ置き、その上からやわらかな羽二重餅で包む工程は、ひとつひとつ職人による手包み製法。繊細な餅生地で大粒の果実やなめらかな餡を美しく包み上げることで、素材それぞれの美味しさをバランスよくお楽しみいただけます。

店頭ポスター

販売期間に東急線ドア横・店頭・店内にてポスター・POPを掲出します。

直販店舗にてご予約を承ります。

亀屋万年堂直販店舗では事前のご予約も承ります。おひとつからでもご予約可能ですのでお近くの亀屋万年堂直販店舗にてご予約ください。今後も旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢フルーツ大福」をお届けします。亀屋万年堂にぜひご注目ください！

https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

※2026年6月23日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。 ※Kiri及びキリはフランス・ベル社の登録商標です。

会社情報

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

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