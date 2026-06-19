株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、静岡県菊川市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「観光資源デジタルアーカイブによる次世代人材育成実証事業」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

・観光資源の3Dデータ化やVRゴーグルやスマートフォンを使った若者を対象としたVR/MR体験ワークショップを実施します。 ・高校生の市政に対する意見では、理想のまちの姿は「多様な企業がある」ことである一方、現状については「工場ばかり」との声もありました。当市の現状は、若者が望む「やりたい仕事があるまち」とのギャップがあることが明らかになりました。これを踏まえ、点群データやXR技術を活用した地域課題解決事業を実証していきます。

静岡県菊川市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/2033/

静岡県の西部に位置し、一級河川「菊川」の中流域に広がる菊川市は、遠州と信州を結ぶ「塩の道」など、ふるくから南北交通の要所として栄えたまちです。明治22年にはJR東海道本線菊川駅の開設により、駅前周辺や市南部を中心に市街地が広がり、また近年は東名菊川インターチェンジ周辺の区画整理事業により新たな商業区域が形成され、商業のまちとして発展を続けています。 また、縄文・弥生時代からの遺跡をはじめ、国指定の重要文化財や史跡など数々の歴史・遺産に触れることができます。温暖な気候にも恵まれ、市の東部には明治初頭の大規模開拓による「日本一の大茶園」牧之原台地が広がり、「お茶のまち菊川」として広く知られています。名産のお茶をはじめとする農産物や田んぼアート、上倉沢棚田など自然と人のやさしさにあふれたまちです。 菊川市では、誰もが幸せを実感できる「住みたいまち」の実現に向け、様々な施策に取り組んでいます。新たな挑戦として、雇用・労働環境の整備、農業の生産力・経営力の強化、さらには結婚から子育てまで切れ目のない支援などに力を注いでいます。 こうした取り組みの中、昨今では景気が緩やかに回復する一方、物価上昇が賃金上昇を上回るなど、厳しい経済状況が続いています。 このような社会情勢のもと、企業版ふるさと納税は企業の皆様とともに地域課題の解決を推進するための大きな力となっており、寄附を通じて地域の「夢」実現に大きく貢献いただいております。 本市のプロジェクトにご共感いただけましたら、ぜひとも御支援・御協力をお願い申し上げます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/22224/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form