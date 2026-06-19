Adecco、AIを活用した候補者とのやり取りが100万件を突破し、人材紹介までの期間を50％短縮





Adeccoは、10か国で人を中心に据えたAI採用を拡大し、拡大を続けるAIエージェントのネットワークを通じて、採用スピード、求人充足率、候補者のアクセス機会を高めています。

チューリッヒ, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする人材ソリューションプロバイダーであるAdeccoは本日、AI変革における重要なマイルストーンを発表しました。具体的には、10か国で、AIを活用した候補者とのやり取りが100万件を超えました。同社では、戦略的テクノロジーパートナーシップに支えられ、採用の迅速化、求人充足率の向上、候補者のアクセス機会改善など、測定可能な効果がすでに大規模に表れています。

総計で、Adeccoは現在、候補者とエージェントのやり取りを120万件記録しており、これには5万件の求人にわたる、完了した25万件の面接が含まれ、12年以上の連続した会話時間に相当します。

採用ライフサイクル全体にわたるAIエージェント

Adeccoは、事前スクリーニング、人材プール管理、採用担当者支援、カスタマーサービス、オンボーディング、音声機能を含む、採用ライフサイクルの7つの異なる段階にAIエージェントを導入しています。これらを総合すると、特定の一点を自動化するにとどまらず、採用支援の提供方法におけるより広範な変革を示しています。

候補者体験の質は高く、やり取りの51％が通常の勤務時間外に行われています。これにより、候補者にはより大きな柔軟性とアクセス機会がもたらされる一方で、採用担当者は人と人との有意義なつながりに、より多くの時間を充てることができます。

ビジネス面でも同様に、説得力のある成果が出ています。先行市場では、この変革によって人材紹介までの期間を50％短縮し、求人充足率を80％超に引き上げるとともに、顧客満足度スコア5点満点中4.3点を達成しています。

再就業支援

中でも特に特徴的な革新が、AdeccoのRedeployment Agentです。就業案件が終了したときに候補者が仕事探しを一からやり直すことにならないよう、数日以内に積極的に再連絡し、フィードバックを収集して、今後の就業機会に向けたパーソナライズされたプロフィールを作成します。その結果、候補者にとってはよりスムーズな移行が可能となり、継続的な雇用につながる道筋がより強固になります。

また、これらのエージェントは、Adeccoの採用担当者の働き方も変えており、事前スクリーニング、候補者の絞り込み、ワークフロー調整といった反復的な業務を自動化して、チームが最も重要なことに集中できるようにしています。それは、クライアントや候補者との関係を築き、より的確で迅速な人材紹介を実現することです。

大量採用市場に向けた拡大

ラテンアメリカ全域での1年間の試行段階が成功したことを生かし、Adeccoは現在、特に大規模な人材配置を必要とする分野において、大量採用対応力を他の国々へ拡大する準備を進めています。

この動きは、AdeccoがAIを単なる効率化ツール以上のものと捉えていることを示しています。むしろ、AIは、スピード、量、精度が最も重要となる市場において、一貫した質の高い候補者体験と市場での成長を支えられる、拡張性の高い能力と見なされています。

Adeccoのグローバル社長兼CEOであるChristophe Catoirは、次のように述べています。「120万件のやり取りという規模に達した今、これはもはや可能性の話ではなく、実証済みの成果の話です。

当社のアプローチは、人材、テクノロジー、そして人的接点を基盤としています。つまり、AIと人とのつながりが共に機能するということです。日々の候補者とのやり取りに関する比類ない量のデータで学習させた専用エージェントにより、当社は、差別化要因である3,500の支店を通じた地域での存在感を決して失うことなく、その信念をクライアント、候補者、採用担当者のための測定可能な成果へと変えています。

これは、AIが人を中心に設計されれば、アクセスを拡大し、スピードを高め、より良い成果をもたらせることを示しています。それこそが、Adeccoが大規模に現実のものにしている機会です。」

より広範なAI変革の一環

AdeccoのAI展開は、より広範な事業変革の一環として加速しています。今後2か月で、追加エージェントの導入と展開拡大がすでに予定されており、AdeccoのAIを活用した採用モデルは、さらなる高成長人材市場へと広がっていく見込みです。

こうしたマイルストーンは、責任ある倫理的なAI活用を通じて採用の変革を支援するという、The Adecco Groupのより広範な戦略を支えるものです。Adeccoは現在、その戦略を、より迅速に、より大規模に、そしてより一貫性を持って、現場での成果へと結びつけています。

Adeccoについて

Adeccoは、世界をリードする人材ソリューションプロバイダーであり、The Adecco Groupの一員です。企業と求職者の双方にとって信頼できるパートナーとして、当社は、スキルをやりがいのある機会につなげるとともに、グローバル組織や地域組織が長期的な成功に向けて人材体制を構築・最適化できるよう支援しています。当社は、強靭な経済を支えるため、幅広い人材ソリューションを提供しています。企業と候補者の双方に最大限の柔軟性を提供するため、派遣および正社員の人材紹介、ならびにアウトソーシングソリューションを提供しています。私たちは、働く世界をより良い方向に変える一翼を担うことを決意しており、より多様で包摂的な場にするための効果的なソリューションを提供しています。

The Adecco Groupについて

The Adecco Groupは、世界をリードする人材・テクノロジー専門企業です。当グループの存在意義は、すべての人にとって機能する未来を実現することです。世界60か国で展開する3つのグローバル事業部門、Adecco、Akkodis、LHHを通じて、個人の持続可能で生涯にわたる雇用可能性を実現し、スマート産業への変革を推進するデジタルおよびエンジニアリングソリューションを提供するとともに、組織が人材を最適化できるよう支援しています。The Adecco Groupは自ら模範を示し、持続可能な雇用可能性の促進と、強靭な経済およびコミュニティの支援に取り組んでいます。The Adecco Group AGは、スイスのチューリッヒに本社を置き（ISIN：CH0012138605）、SIX Swiss Exchange（ADEN）に上場しています。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Adele Hawkes、Adecco、グローバル・コミュニケーション責任者兼SVP、

+44 (0)7522 986134、

adele.hawkes@adeccogroup.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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