米国のシャフトレス・ホームエレベーター市場、住宅の近代化を背景に2033年までに1億5,212万ドルへ到達する見通し

米国のシャフトレス・ホームエレベーター市場、住宅の近代化を背景に2033年までに1億5,212万ドルへ到達する見通し