廃棄物から価値へ：Jerehが築くバッテリー循環型エコシステム

中国・煙台、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- 電気自動車や蓄電システムが世界的に拡大する中、重大な課題が浮上しています。それは、寿命を迎えた数百万個のバッテリーをどのように管理するかという課題です。



Jereh Zhengzhou Lithium Battery Recycling Demonstration Facility



EU電池規則や同様の枠組みにより、リサイクル材料の含有率、カーボンフットプリントの開示、ライフサイクル終了時の責任について、より厳格な義務が課されています。バッテリーリサイクルは、環境規制への対応義務にとどまらず、重要材料の安定確保、サプライチェーンの強靭性、エネルギー移行を支える戦略的基盤へと進化しています。

残る問いは一つです。規制に準拠したバッテリーリサイクルは、持続可能性と商業的実現可能性を両立できるのでしょうか。

Jerehにとって、その答えは中国・鄭州にある同社のインテリジェントなバッテリーリサイクル実証施設にあります。操業開始以来、同プラントは1万5,000トン以上の投入原料を処理し、稼働率を80%超に維持するとともに、操業開始から1年以内に黒字化を達成しました。ブラックマスの回収率と純度はいずれも98%を超え、銅とアルミニウムの分離効率は最大96%に達しており、産業規模でのバッテリーリサイクルの実現可能性を裏付けています。

この施設は、Jerehのリチウム電池リサイクル装置1.0の検証基盤として機能しました。Jerehは実運用データを基に、次世代のリチウム電池リサイクル装置2.0を開発し、LFP正極材料再生ソリューションを導入することで、使用済みバッテリーからの価値回収をさらに強化しました。

アップグレードされた2.0設備は、1ライン当たりの年間処理能力を50%向上させるとともに、操業の安全性、効率性、環境性能を高めます。一方、LFP再生ソリューションは、乾式物理プロセスにより処理コストを40%削減し、最大95%の剥離効率を達成するとともに、排水排出をなくし、炭素排出量を約60%削減します。

技術開発に加え、Jerehは韓国、オーストラリア、ハンガリー、米国での現地パートナーシップを通じて、バッテリーリサイクル事業の展開を世界的に拡大しています。鄭州での1.0の検証成功を受け、広州と重慶の2.0設備は今後数週間以内に稼働を開始する見込みであり、海外市場へのさらなる導入も計画されています。また最近、JerehはWitthal Gulfと、アブダビでリチウム電池リサイクルのモデルとなるプロジェクトを共同で開発する契約を締結しました。このプロジェクトは、世界各地で持続可能なバッテリーリサイクルインフラの整備を支援するJerehの取り組みにおける新たな節目となるものです。

Jerehはバッテリーリサイクルの規格や安全性に関する枠組みの策定にも貢献し、より成熟した透明性の高いリサイクルエコシステムの構築を支援しています。Jerehにとって、目標は明確です。役目を終えたバッテリーを廃棄物から価値ある資源へと転換し、世界のバッテリーバリューチェーン全体における循環の完結に貢献することです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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