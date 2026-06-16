【21LIVE】配信の盛り上がりがランキングに！『配信ポイントが人気の証』6月20日（土） より7日間限定開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月20日（土） より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
配信ポイントでランキング上位を目指そう！
?人気ライバーの称号バッジ＆限定グッズ獲得のチャンス?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、6月20日（土） より公式ライバー限定で『配信ポイントが人気の証』を開催します。
イベント期間中に獲得した配信ポイントに応じてランキングを集計し、TOP10に入賞したライバーへ21LIVEオリジナルグッズをプレゼントします。
また、ボーダー達成者には、「人気ライバーの称号 」プロフィールバッジを贈呈！
リスナーと一緒に盛り上がるほどポイントアップのチャンスです。
ぜひこの7日間で、人気ライバーの証を手に入れましょう！
【配信ポイントとは？】
配信ポイントは、リスナーからのコメント・ハート・ギフトに加え、同時視聴者数や連続視聴時間など、配信の盛り上がりによって加算されます。
さらに、顔出し配信をおこなうと配信ポイントが20％UP！※マスク着用OK
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage2】
★注目のプライズ
＜21LIVEオリジナルグッズ＞
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ(小)
・21オリジナル セクシーサーのクッション
☆ランキング2～3位
・21オリジナル セクシーサーのクッション
☆ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
＜人気ライバーの称号バッジ＞
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者には順位入りの特別仕様バッジを贈呈
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage3】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月20日（土）～6月26日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
配信ポイントでランキング上位を目指そう！
?人気ライバーの称号バッジ＆限定グッズ獲得のチャンス?
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21LIVEでは、6月20日（土） より公式ライバー限定で『配信ポイントが人気の証』を開催します。
イベント期間中に獲得した配信ポイントに応じてランキングを集計し、TOP10に入賞したライバーへ21LIVEオリジナルグッズをプレゼントします。
また、ボーダー達成者には、「人気ライバーの称号 」プロフィールバッジを贈呈！
リスナーと一緒に盛り上がるほどポイントアップのチャンスです。
ぜひこの7日間で、人気ライバーの証を手に入れましょう！
【配信ポイントとは？】
配信ポイントは、リスナーからのコメント・ハート・ギフトに加え、同時視聴者数や連続視聴時間など、配信の盛り上がりによって加算されます。
さらに、顔出し配信をおこなうと配信ポイントが20％UP！※マスク着用OK
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage2】
★注目のプライズ
＜21LIVEオリジナルグッズ＞
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ(小)
・21オリジナル セクシーサーのクッション
☆ランキング2～3位
・21オリジナル セクシーサーのクッション
☆ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
＜人気ライバーの称号バッジ＞
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者には順位入りの特別仕様バッジを贈呈
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351861/images/bodyimage3】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月20日（土）～6月26日（金）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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