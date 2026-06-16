白と再不斬の物語が、限定コラボフードとともによみがえる。 「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 最新作 第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」

白と再不斬の物語が、限定コラボフードとともによみがえる。 「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 最新作 第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」