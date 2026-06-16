買取専門店さすがやは、北海道帯広市の「買取専門店さすがや MEGAドン・キホーテ西帯広店」にて、10周年アニバーサリーを記念したリニューアルOPENイベントを開催いたします。 イベント当日は、リニューアルOPENを記念し、「さすがやオープン記念！ハズレなし巨大ガラポン抽選会」を実施いたします。 さすがや公式LINEアカウントを友だち登録いただいた方を対象に、1人1回までご参加いただける抽選会です。 景品には、ダイヤネックレスや高級ドライヤー、ブランドコスメ、商品券、お菓子・生活雑貨などをご用意しております。

10周年アニバーサリー リニューアルOPEN記念イベント

今回のイベントは、さすがやMEGAドン・キホーテ西帯広店のリニューアルOPENを記念して実施する特別企画です。 日頃よりご利用いただいている地域の皆さまへの感謝を込めて、どなたでも楽しめるハズレなしの巨大ガラポン抽選会を開催いたします。 「買取店に入るのは少し緊張する」 「まずは雰囲気だけ見てみたい」 「買い物ついでに立ち寄りたい」 そのような方にも気軽にご来店いただけるよう、店頭で楽しめるイベントをご用意いたしました。

イベント概要

イベント名：さすがやオープン記念！ハズレなし巨大ガラポン抽選会 開催日：2026年6月20日（土） 開催時間：10:00～17:00 開催店舗：買取専門店さすがやMEGAドン・キホーテ西帯広店 参加条件：さすがや公式LINEアカウントの友だち登録 参加回数：お一人様1回まで ※すでに公式LINEを友だち登録済みの方もご参加いただけます。 ※景品はなくなり次第終了となる場合がございます。 ※当選者の方には、動画インタビューまたは写真撮影へのご協力をお願いする場合がございます。撮影時は事前に許可をいただきます。

ハズレなし！巨大ガラポン抽選会の景品

イベント当日は、ガラポンを回して出た等数に応じて、景品をプレゼントいたします。 景品内容 1等：ダイヤネックレス 2等：高級ドライヤー または シャワーヘッド 3等：ブランドコスメ 4等：商品券 5,000円分 5等：商品券 1,000円分 参加賞：お菓子 または 生活雑貨 どなたでも楽しめるハズレなしの抽選会となっておりますので、お買い物やお出かけのついでに、ぜひお気軽にご参加ください。

さすがや公式LINE友だち登録で参加可能

本イベントは、さすがや公式LINEアカウントを友だち登録いただいた方が対象です。 すでに友だち登録済みの方もご参加いただけます。 公式LINEでは、査定に関するご相談やお得な情報などもご案内しております。

幅広いお品物を無料で査定

買取専門店さすがやでは、金・プラチナ、ジュエリー、ブランド品、時計、金券、カメラ、お酒、骨董品、Apple製品など、幅広いお品物を無料で査定しております。 リニューアルOPENを機に、ご自宅に眠っているお品物がございましたら、ぜひお気軽にお持ちください。

地域の皆さまに寄り添う店舗を目指して

買取専門店さすがやMEGAドン・キホーテ西帯広店は、地域の皆さまに安心してご利用いただける店舗づくりを目指してまいります。 初めて買取店を利用される方にも分かりやすく、安心してご相談いただけるよう、スタッフが一点ずつ丁寧にお品物を確認し、査定内容をご説明いたします。 今回のリニューアルOPENをきっかけに、より多くのお客様に身近に感じていただける店舗となれるよう、スタッフ一同努めてまいります。 皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

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店舗名： 買取専門店さすがやMEGAドン・キホーテ西帯広店（スマホ修理事業併設） 住所： 〒080-2471 北海道帯広市西21条南4-1 MEGAドン・キホーテ西帯広店 1F 営業時間： 10:00～19:00 電話番号： 0155-66-7527（買取窓口） / 0155-66-7526（iPhone修理窓口）

取り扱い商品

ジュエリー／ダイヤモンド／カラーストーン全般／金／プラチナ／ブランド品／時計／着物／切手／毛皮／お酒／骨董品／金券／iPhoneをはじめとするApple製品／PC・タブレット／おもちゃ／フィギュア／トレカ／カメラ／撮影機材／ゲーム機器／楽器／音響機器／Zippo／ガスライター／電動工具／釣具／記念コイン／記念メダル／金杯／銀杯／小判／古銭／古紙幣／テレフォンカード／他

会社情報

商号：株式会社さすがや 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F TEL：03-5816-6362 設立：2018年7月

本件に関する取材のお申し込み

株式会社さすがや 広報担当 TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jp URL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト） URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト） URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト） ※様々なメディア様に取材をいただいております。ぜひご連絡ください。 メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/