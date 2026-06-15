オンラインセミナー『オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座 第１講』2026年7月2日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座 第１講』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
オーナー社長が会社を承継するためには、多くの課題が伴います。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。
「知らなかった」「もっと早く学べばよかった」と後悔しないために、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ重要講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとしてぜひご活用ください。
「オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座」は、全４講の構成となっておりますが、単発でもご受講が可能です。
【開催日】
2026/07/02（木） 13：00～14：30
【講 師】
アタックス税理士法人 代表社員 公認会計士・税理士
伊藤 彰夫
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2156
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
オーナー社長が会社を承継するためには、多くの課題が伴います。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。
「知らなかった」「もっと早く学べばよかった」と後悔しないために、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ重要講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとしてぜひご活用ください。
「オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座」は、全４講の構成となっておりますが、単発でもご受講が可能です。
【開催日】
2026/07/02（木） 13：00～14：30
【講 師】
アタックス税理士法人 代表社員 公認会計士・税理士
伊藤 彰夫
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2156
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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