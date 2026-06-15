経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座 第１講』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

オーナー社長が会社を承継するためには、多くの課題が伴います。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。

「知らなかった」「もっと早く学べばよかった」と後悔しないために、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ重要講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとしてぜひご活用ください。

「オーナー社長が会社を承継するための税の基礎講座」は、全４講の構成となっておりますが、単発でもご受講が可能です。

【開催日】
2026/07/02（木）　13：00～14：30

【講　師】
アタックス税理士法人　代表社員　公認会計士・税理士
伊藤　彰夫

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2156

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

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