GX・DX時代のビジネスチャンス 主催者講演会にRAUL株式会社代表 江田健二が登壇します 6月24・25日 福岡マリンメッセで建築・インフラ・防災・猛暑対策のビジネス専門展示会
2026年6月24日（水）・25日（木）2日間、“まちづくり”の今と未来ををテーマに建築・インフラ・防災・猛暑対策に関する７つの展示会がマリンメッセ福岡で同時開催されます。
主催者講演会にRAUL株式代表の江田健二が登壇いたします。
江田健二登壇の講演について
【講演日時】 2026年6月24日（水）16：00～16：45
【会 場】 マリンメッセ福岡 A館
【講義内容】
GX・DX時代のビジネスチャンス ～製造・建設・物流業の事例紹介～
GX・DXは、単なる対応課題ではなく、製造・建設・物流業にとって新たな付加価値を生み出す機会となりつつあります。本講演では、脱炭素対応や電力コスト対策、省人化、データ活用などを切り口に、各業界の具体事例を交えながら、いまどのようなビジネスチャンスが生まれているのかを、実務や事業展開のヒントとともにわかりやすくお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352284/images/bodyimage1】
※参加は事前登録制です。聴講をご希望される方は、事前登録のうえ、マイページからお申し込みください。
詳細・お申込み
https://www.jma.or.jp/khs/visit/index.html
“まちづくり”の「今」と「未来」をマリンメッセ福岡から発信！
会期 ： 2026年6月24日（水） - 25日（木）
会場 ： マリンメッセ福岡
主催 ： 一般社団法人日本能率協会
後援 ： 国土交通省 九州地方整備局／福岡県／福岡市
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
主催者講演会にRAUL株式代表の江田健二が登壇いたします。
江田健二登壇の講演について
【講演日時】 2026年6月24日（水）16：00～16：45
【会 場】 マリンメッセ福岡 A館
【講義内容】
GX・DX時代のビジネスチャンス ～製造・建設・物流業の事例紹介～
GX・DXは、単なる対応課題ではなく、製造・建設・物流業にとって新たな付加価値を生み出す機会となりつつあります。本講演では、脱炭素対応や電力コスト対策、省人化、データ活用などを切り口に、各業界の具体事例を交えながら、いまどのようなビジネスチャンスが生まれているのかを、実務や事業展開のヒントとともにわかりやすくお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352284/images/bodyimage1】
※参加は事前登録制です。聴講をご希望される方は、事前登録のうえ、マイページからお申し込みください。
詳細・お申込み
https://www.jma.or.jp/khs/visit/index.html
会期 ： 2026年6月24日（水） - 25日（木）
会場 ： マリンメッセ福岡
主催 ： 一般社団法人日本能率協会
後援 ： 国土交通省 九州地方整備局／福岡県／福岡市
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
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「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
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