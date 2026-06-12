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新型Audi Q7発表：成功を収めてきたSUVの第3世代、多用途性と卓越したパフォーマンスを融合
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
AUDI AG CEO デルナー：「20年以上にわたり、Audi Q7は完璧なプレミアムSUVを象徴してきました。この新型モデルで、私たちはそのミッションをさらに進化させます」
最大7名乗りの可動式のシート構成が、ゆとりある空間と日常における最大限の実用性を提供
MHEV plusテクノロジーとEPCを採用したパワフルなV6ディーゼルエンジンが、鋭いレスポンスと高い効率を実現。さらにダイナミックに進化したquattro四輪駆動を標準装備
（ドイツ本国発表資料）2026年6月9日、インゴルシュタット：アウディはSUVセグメントにおいて大きな成功を収めてきた新型Audi Q7の歴史をさらに積み重ねます。Audi Q7の第3世代は、多忙なビジネススケジュール、リラックスした週末の休暇、あるいは長距離のロードトリップなど、どんなシーンでも頼れる万能のパートナーであることを証明しています。Audi Q7は、広さ、ドライビングダイナミクス、快適性、およびテクノロジーにおいて、新たなベンチマークを確立します。力強いシルエットと、表現力豊かなデジタルライティングテクノロジーで作られた、特徴的なエクステリアデザインについても同様です。5人乗り、6人乗り、7人乗りから選択可能なAudi Q7は、高い汎用性と日常の実用性を実現します。乗員は、透明度を切り替えられる照明付きパノラマサンルーフを備えた、広々としたインテリア空間を享受できます。パワーユニットは、最高出力220 kW（299 PS）または180 kW（245 PS）を発生する3.0ℓ V6ディーゼルエンジンに、最大18 kW（24 PS）の出力を一時的に補完するPTG（パワートレインジェネレーター）を含むMHEV plusテクノロジーを組み合わせています。また、EPC（電動コンプレッサー）により発進時に力強いパフォーマンスを提供します。
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は、以下のように述べています。「Audi Q7は、20年以上にわたり完璧なプレミアムSUVを体現してきました。この新世代モデルで、私たちはそのミッションを次なるステージへと進めます。スポーティで力強いデザインと、極めて多用途なインテリア、一流の素材、および幅広いテクノロジーを融合させています。最大7つのシートを備えた柔軟なシート構成、開放感のある大型のパノラマサンルーフ、および高品質で調和の取れた素材が、そのプレミアムなステータスを強調しています。MHEV plusテクノロジーとquattro四輪駆動を備えた力強いパワートレインが、自信に満ちたパフォーマンスを生み出す新型Audi Q7は、ビジネスからファミリー、レジャーまで対応する、多用途なオールラウンダーにとなっています」。
Audi Q7は2005年の登場以来、あらゆる路面状況において、紛れもないquattroのパフォーマンスと最高の日常的実用性の融合を体現してきました。アウディはこの強みを生かしつつ、大型プレミアムSUVの新型モデルによりさらに進化しています。堂々としたプロポーション、高めのショルダーライン、およびブランドの象徴であるシングルフレームグリルを備えた印象的なフロントエンドにより、新型Audi Q7は路上で圧倒的な存在感を放ちます。
室内には十分なゆとりが確保されています。Audi Q7の標準設定は5人乗りですが、今回初めて、オプションで2列目に2つの独立したシートを選択できるようになりました。これに3列目の2つのシートを組み合わせることで、Audi Q7は6人乗り仕様となり、ビジネスクラスの雰囲気と長距離走行時の 快適性をさらに高めます。人気の高い7人乗りレイアウトもオプションで選択可能で、3つのチャイルドシートを装着できます。すべてのシートは電動調整式です。最上位グレード（トップトリムレベル）の もうひとつのハイライトは、透明度を切り替え可能な照明付き大型パノラマサンルーフです。
ドアや新しいセンターコンソールには収納スペースが設けられ、Audi Q7の日常的な実用性を高めています。新しいセンターコンソールには、広いデコラティブトリムが施され、Qi2.2規格に準拠したスマートフォン2台分のワイヤレス充電スペースと、特大のカップホルダーが備わっています。5人乗りモデルのトランク容量は最大806ℓです。2列目シートを折りたたむと、収納スペースは最大2,075ℓまで拡大します。7人乗りモデルでは、2列目シート後方に最大722ℓ、1列目シート後方に最大1,980ℓの荷室容量を確保しています。
ライティングは、新型Audi Q7の外観において特別な役割を果たしています。オプションのマイクロLED技術を搭載したデジタルマトリクスLEDヘッドライトは、高解像度のライトパターンを直接投影できるテクノロジーに基づいており、アダプティブな配光やライティングアシスタンスに多くの可能性をもたらします。リヤには、コミュニケーションライトとアクティブデジタルライトシグネチャーを備えた第3世代のデジタルOLEDリヤライトが採用されています。Audi Q7のリヤライトとヘッドライトのデジタルライトシグネチャーは最大8種類です。先代よりも多くのセグメントを備えたデジタルOLEDパネルは、リヤライトシグネチャーに立体的で魅力的なデザインを可能にします。さらに新機能として、ドアのプロジェクションライトが追加されました。運転席または助手席のドアを開けると、白い菱形の光が路面に映し出され、乗員を迎え入れるとともに車両までの足元を照らします。
アウディは現在、Audi Q7シリーズにおいて、ライティング機能をドライバーアシスタンス機能とより密接に統合させています。例えば、レーンガイダンスやオリエンテーションライトにより、アシスタンスシステムからの重要な情報が、周囲の環境と直接視覚的に関連付けられた形で、車両前方のドライバーの視界に直接表示されます。このようなライティング機能は、走行安全性の向上に役立ち、アドバンストターンシグナルは、この種の機能として初導入となります。夜間に、フロントおよびリヤのダイナミックターンシグナルと連動して、デザイン化されたターンシグナルを路面に投影します。これにより、自転車などの他の道路利用者に、車線変更や右左折をいち早く知らせることができます。
さらにこのモデルでは、加速、ブレーキ、速度および車間距離の維持、車線維持をサポートするアダプティブドライビングアシスタンスプラスなど、さまざまな運転支援機能が装備されています。これにより、特に長距離のドライブがより快適になります。また、学習駐車機能（トレインドパーキング）を使って、個別の駐車操作をAudi Q7に学習させることが可能です。例えば、新しいリバースアシストは、行き止まりの道からバックで出る際などに役立ちます。
発売時、新型Audi Q7は、最高出力220kW（299 PS）最大トルク630Nm、または、最大出力180kW（245 PS）最大トルク500Nmを発揮する2種類の3.0ℓ V6ディーゼルエンジンが用意されます。MHEV plusテクノロジーを採用したこの3.0ℓ V6ディーゼルエンジンは、ダイレクトなスロットルレスポンスを実現するEPCを特徴としています。
次世代のPTGを含むMHEV plusテクノロジーは、最大18kW（24PS）を追加して、駆動システムをサポートします。これにより、3.0ℓ V6ディーゼルエンジンは、力強い発進と極めて効率のよい走行を実現します。Audi Q7には、標準装備として8速ティプトロニックと、新開発のプレロード機構付きリミテッドスリップセンターディファレンシャルを備えたquattroフルタイム四輪駆動システムが搭載されています。このリミテッドスリップセンターディファレンシャルを備えた最高仕様のクラシックquattroを選択した場合、優れたトラクション性能と軽快なステアリングレスポンスに加えて、より俊敏でありながら安定したドライビングフィールが得られます。また、急激な荷重変化時でも極めて精密なハンドリングが可能です。
標準装備のスチールスプリングサスペンションが、優れたドライビングエクスペリエンスを実現します。オプションで、アダプティブエアサスペンションまたはダンピングコントロール付きのアダプティブエアサスペンションスポーツを選択可能で、Audi Q7はさらに俊敏で頼れるパートナーとなります。
新型Audi Q7は、これまでの2世代と同様に、スロバキア・ブラチスラバで生産されます。ドイツでは2026年6月から注文受付を開始し、9月から納車が始まる予定です。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000016zo.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/third-generation-of-the-successful-suv-new-audi-q7-combines-versatility-and-performance-18004
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html