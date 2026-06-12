新型Audi Q7発表：成功を収めてきたSUVの第3世代、多用途性と卓越したパフォーマンスを融合



























































































＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。AUDI AG CEO デルナー：「20年以上にわたり、Audi Q7は完璧なプレミアムSUVを象徴してきました。この新型モデルで、私たちはそのミッションをさらに進化させます」最大7名乗りの可動式のシート構成が、ゆとりある空間と日常における最大限の実用性を提供インテリアには、昼夜を問わず開放的な車内空間を生み出す新機能を備えた大型パノラマサンルーフを採用MHEV plusテクノロジーとEPCを採用したパワフルなV6ディーゼルエンジンが、鋭いレスポンスと高い効率を実現。さらにダイナミックに進化したquattro四輪駆動を標準装備