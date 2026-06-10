LAMA Store（楽天市場店）は、年々厳しさを増す日本の猛暑対策需要を背景に、女性の毎日に寄り添う超軽量4WAY腰掛け扇風機「J100763」の販売を開始いたしました。 近年、日本では35℃を超える猛暑日が増加し、通勤・通学やショッピング、イベント参加など日常生活における暑さ対策への関心が高まっています。一方で、従来の携帯扇風機は「重い」「バッグの中でかさばる」「長時間持ち歩くのが大変」といった声も少なくありません。 そこでLAMA Storeは、「毎日持ち歩きたくなる軽さ」と「女性でも使いやすいデザイン性」に着目。わずか153gの超軽量設計を実現しながら、腰掛け・首掛け・手持ち・卓上の4WAY機能を搭載した新しいポータブルファンを開発いたしました。

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■ 製品の特徴

約153gの超軽量設計で持ち運びラクラク

本体重量はわずか約153g。バッグに入れても負担になりにくく、通勤・通学や旅行など毎日の持ち運びにも最適です。軽量ながら実用性を兼ね備えた、女性にうれしい設計となっています。

4WAY仕様でシーンに合わせて使い分け

腰掛け・首掛け・手持ち・卓上の4WAYに対応。通勤や買い物中はハンズフリー、自宅やオフィスでは卓上ファンとして使用でき、さまざまなシーンで活躍します。

服の内側へ送風し、暑さやムレを軽減

腰に装着することで衣服内へ風を送り込み、背中や腰回りにこもる熱気を効率よく循環。汗による不快感やムレを軽減し、夏のお出かけを快適にサポートします。

5000mAh大容量バッテリーで長時間使用に対応

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも安心して使用できます。旅行やレジャー、スポーツ観戦など長時間の利用シーンにも対応。USB Type-C充電対応により、スマートフォン用充電器との併用も可能です。

5段階風量調節でシーンに合わせて快適送風

使用環境に合わせて選べる5段階風量調節機能を搭載。通勤時やオフィスではやさしい送風、炎天下の屋外ではパワフルな送風など、状況に応じて快適な風量を選択できます。コンパクトながら実用性にも優れた設計です。

■ おすすめ利用シーン

・通勤・通学 ・ショッピング ・カフェ巡り ・旅行・テーマパーク ・花火大会・夏祭り ・ライブ・推し活 ・アウトドア・キャンプ ・子どもとのお出かけ ・オフィスや自宅での卓上利用

# ■ 比較データ 近年の腰掛けファンは屋外作業向けの大型モデルが主流でした。一方、本製品は女性の日常使いを想定し、「軽量性」「携帯性」「デザイン性」を重視して開発されています。 | 項目 | 本製品 | 従来の腰掛けファン | | -------- | ------- | ------------ | | 重量 | わずか153g | 重量感のあるモデルが多い | | 携帯性 | ◎ | ○ | | 服の中への送風 | ○ | △ | | 通勤・通学利用 | ◎ | ○ | | 女性向けデザイン | ◎ | △ | | 使用方法 | 4WAY対応 | 単機能が中心 | | 長時間使用 | 最大約11時間 | 製品による | 軽量・コンパクト設計により、通勤やショッピング、旅行など女性のお出かけシーンでも気軽に持ち運べる点が特長です。

■ 商品概要・販売情報

【商品名】4WAY腰掛けファン 【型番】J100763 【特徴】 約153g超軽量設計／服の内側へ送風／4WAY対応（腰掛け・首掛け・手持ち・卓上）／5000mAh大容量バッテリー／最大約11時間連続使用／5段階風量調節／USB Type-C充電対応／ストラップ付き／ハンズフリー使用可能／PSE認証取得済み 【販売価格】 通常価格3,580円（税込） スーパーSALE特価2,700円（税込） ※販売時期やキャンペーンにより変動する場合があります。 【カラーバリエーション】 4色展開 【販売情報】 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100763/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100160-01.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/