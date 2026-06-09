UAEのプラスチックパレット市場は大幅な成長が見込まれ、2033年までに1億7,447万米ドルに達すると予測されています。

UAEのプラスチックパレット市場は大幅な成長が見込まれ、2033年までに1億7,447万米ドルに達すると予測されています。