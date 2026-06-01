ミニストップは、気温上昇と共にアイスを食べたくなるこれからの季節に、オリジナルのアイスクリームを５週連続で発売します。 爽やかさを感じられる「チョコミントバー」を６月２日（火）から、ミニストップの店内加工パフェの定番商品をイメージした「マンゴーパフェみたいなアイス」を６月９日（火）から、北海道産牛乳を使用した「ワッフルコーン ミルク＆ショコラ」を６月１６日（火）から、ミニストップの夏の定番ハロハロをイメージした「ハロハロラムネみたいなアイス」を６月２３日（火）から、今年で１７年目を迎えるロングセラー商品でベルギーチョコを使用した「ビターチョコモナカ」を６月３０日（火）から、それぞれ発売してまいります。 ミニストップは今後も、おいしさ、食感、素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 商品名：チョコミントバー 商品名：１９０円（税込価格２０５．２０円）※1 発売日：６月２日（火） 発売地区：全国（２０２６年４月末現在：国内１，７１９店）※2 商品特長： ・ミルクとミントのバランスが取れた爽やかなミントアイスをフィアンティーヌを混ぜ込んだチョコでコーティングしたアイスバーです。 ・爽やかさとバリザク食感を楽しめる商品です。 （フィアンティーヌとは、薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたものです。） ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

商品名：マンゴーパフェみたいなアイス 商品名：３６０円（税込価格３８８．８０円）※1 発売日：６月９日（火） 発売地区：全国（２０２６年４月末現在：国内１，７１９店）※2 商品特長： ・店内加工パフェの定番「マンゴーパフェ」をアイスで表現しました。 ・ごろっとした「果肉感」「マンゴー」をたっぷり味わえる５層仕立て。 ・ソース・シャーベットには「マンゴーの王様」といわれているアルフォンソマンゴーのピューレを使用。 ・マンゴーシャーベットはねっとりとした食感にすることで濃厚なマンゴーを味わえます。 ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

商品名：ワッフルコーン ミルク＆ショコラ 商品名：２８５円（税込価格３０７．８０円）※1 発売日：６月１６日（火） 発売地区：全国（２０２６年４月末現在：国内１，７１９店）※2 商品特長： ・ミルクのコクとビターなカカオが味わえるソフトクリーム ・チョコの味わいもしっかり味わえ、ミルクアイスと一緒に食べたときにより一体感を感じられる仕立てです。 ・北海道産牛乳を製品中１０％使用しています。 ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

商品名：ハロハロラムネみたいなアイス 商品名：３６０円（税込価格３８８．８０円）※1 発売日：６月２３日（火） 発売地区：全国（２０２６年４月末現在：国内１，７１９店）※2 商品特長： ・店内加工の「ハロハロパチパチラムネ」をイメージした商品です。 ・しゅわっと新食感の「炭酸氷」が入ったアイスです。 ・炭酸氷入りラムネアイスにミルクフロート・チェリーゼリーソース・パイン果肉・黄桃果肉をトッピング。 ・嚙み砕くとザクザクとした氷の食感を楽しむことができ、口の中でゆっくり溶かすとしゅわしゅわとした炭酸の弾ける爽快感を楽しむことができます。 ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。

商品名：ビターチョコモナカ 商品名：２４０円（税込価格２５９．２０円）※1 発売日：６月３０日（火） 発売地区：全国（２０２６年４月末現在：国内１，７１９店）※2 商品特長： ・発売から１７年目を迎えるロングセラー商品です。 ・ベルギー産チョコレートをチョコ原料中１０％使用したビターな味わい。 ・ミルクのコクを感じられるアイスミルク規格でコク・深みのある味わいに仕上げました。 ・モナカの片面にチョココーチング＆ブラッククランチを敷き、バリッザクッとした食感がアクセントの食べ応えのある商品です。 ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 ※2 一部取り扱いの無い店舗がございます。