Huawei、第3回グローバルC&Iビジョナリーサミットを開催、多様な産業分野でより環境に優しい未来を形作る

東莞、中国、2026年5月30日 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Powerは、「Dawn」および「Horizon」セッションを含む4日間にわたるイベント「第3回グローバルC&Iビジョナリーサミット（Global C&I Visionaries Summit）」を開催しました。世界50カ国から800人以上の参加者が集まり、文化的価値、戦略および新製品の発表、最先端の商業・産業用（C&I）ソリューション、ならびに成功事例について探求し、デジタル化と低炭素開発における将来のトレンドを形成しました。





Huaweiのバイスプレジデント兼Huawei Digital Powerのグローバルマーケティング・販売・サービス担当プレジデントであるZhou Jianjun氏は、住宅およびC&Iセクターがクリーンエネルギーへの転換をリードしていると述べました。Huaweiは能力を強化し、パートナーを支援することで、費用対効果の高いPV（太陽光発電）およびエネルギー貯蔵システム（ESS）ソリューションを提供します。

Huawei Digital Powerの最高マーケティング責任者（CMO）であるXia Hesheng氏は、顧客中心主義、献身、および粘り強さというHuaweiのコアバリューを強調しました。Huawei Digital Powerは、ライフサイクル全体にわたって製品とサービスの品質を最優先し、グローバルパートナーと協力して卓越性を追求しています。

Huawei Digital Powerの住宅およびC&Iマーケティング・販売サービス担当プレジデントであるJack Tong氏は、「Huawei FusionSolar」のC&I戦略と新製品を発表しました。「One-Fits-All 2.0」ソリューションは、均等化発電原価（LCOE）を削減し、発電から消費にいたるまで安全で信頼性の高い電力を確保することで、より高い電力平準化利益（LBOE）を達成します。

Huawei Digital Powerのテクニカルサービス＆オペレーション部門プレジデントであるAllen Zeng氏は、同社のサービスチームがサービスと機器を相乗的に活用し、優れた品質、信頼性の高いO&M（運用・保守）、および性能保証を組み合わせることで、長期的な成功を確実なものにしていると指摘しました。

HuaweiのFusionSolarソリューションエキスパートチームは、大規模、中規模、および小規模プロジェクトに最適化されたソリューションを紹介し、「PV＋ESS＋充電器」統合ソリューションの革新的な応用について探求しました。AI技術をベースに、彼らは知見、戦略、ケーススタディ、およびマーケティング手法を提供し、世界中のビジョナリーを支援しました。

14人のグローバル・ビジョナリーが、スーパーマーケット、ホテル、コールドチェーン、物流、製造業、およびビジネスパークを含む主要なC&Iアプリケーション・シナリオにおける知見と実践を共有しました。これらはソリューション設計、プロジェクトの実行、および付加価値運用にわたり、効率の向上、持続可能性の構築、ならびに顧客価値の向上を目指したものです。

・オランダでは、消防局がより安全で持続可能なエネルギーを確保しました。

・ミャンマーでは、飲料工場が効率を向上させ、コストを削減しました。

・ドイツでは、あるビジネスパークが変革にともなう課題を克服して優れた運用性を確保し、現地の物流業界に具体的なメリットをもたらしました。

・マレーシアでは、バッテリー工場が過酷な環境下においても信頼性の高いグリーン電力を実現しました。

・パキスタンの山間部では、ある病院が24時間365日の安定した電力供給を確保し、人々の命を守っています。

・チリでは、ある工場が電気料金を削減しつつ、操業を中断することのない生産体制を確立しました。

・ブラジルでは、スーパーマーケットが信頼性の高い電力を確保し、小売業界におけるエネルギー応用の先駆者となりました。

・メキシコでは、食品工場が電気代を削減し、より高いエネルギー効率を達成しました。

・ケニアでは、学校がグリーンエネルギーを導入し、低炭素教育への道を照らしています。

C&Iのビジョナリーは、包摂的なエネルギーアクセス、グリーントランスフォーメーション、および質の高い成長を牽引しています。本サミットでは世界のリーダーたちが結集し、実社会のニーズと技術革新を合致させることで、「PV＋ESS＋充電器」の普及を加速させました。Huawei Digital Powerは、開放性と成功の共有という指針のもと、パートナーシップをさらに深め、持続可能な産業発展を推進することで、より環境に優しい未来を形作っていきます。

サミットの詳細については、Huawei Digital Powerの公式ウェブサイトをご覧ください：

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit/

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com