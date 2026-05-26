2027年度入社予定のスリランカ人高度理系人材4名が内定

国際的な理系人材採用を本格推進受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆 以下、当社）は、2027年度に入社予定のスリランカ人高度理系人材4名の内定式を、2026年5月20日（水）にスリランカ現地の日系IT大学「LINKA NIPPON BIZTECH INSTITUTE（以下、LNBTI）」にて実施いたしました。▼背景日本国内では理系人材の採用が年々難しくなっており、企業の技術力維持・強化に向けて国際的な人材確保が重要性を増しています。当社では多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用しています。

▼採用経緯当社は2019年よりスリランカ人技能実習生の受け入れを開始し、現在では全国各地の工場で約110名が勤務しています。技能実習生の高い技術力と勤勉さを評価し、2027年度より高度理系人材の採用を本格化することにしました。今回内定した4名は、内定前に2か月間のインターンシップを実施し、当社の業務理解と実務適性を確認したうえで選考され、採用されています。▼内定式概要日時：2026年5月20日（水）場所：LINKA NIPPON BIZTECH INSTITUTE内容：内定証書授与、当社代表者挨拶（管理統括執行役員 河村将成）、学長挨拶、学生スピーチ、保護者代表挨拶他

内定した4名 挨拶する当社管理統括執行役員 河村将成



▼内定者および配属予定



2027年度入社予定の4名は以下の部署に配属予定です。



研究開発部：男性2名



情報システム部：女性2名



いずれも理系分野、日本語教育において優秀な成績を収めており、当社の研究開発およびDX推進に貢献することが期待されています。



▼今後の展望



当社は、今後も国籍を問わず優秀な人材の採用を継続し、グローバルな組織づくりを推進します。また、入社後の研修や支援体制を強化し、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境づくりに取り組んでいきます。





本件に関するお問合わせ先コーポレーションコミュニケーション部 広報課 真野TEL:070-5374-6802関連リンク「ANH THY JOINT STOCK COMPANY」をグループ化郡山工場にてドイツ人インターンシップ生を受入https://www.kawamura.co.jp/efforts/20240329/