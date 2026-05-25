【横浜市立大学】横浜市立大学を幹事機関として県内6病院が「よこはま医療データハブ」を構築

の4ステップで取り扱います。これにより6機関は、多施設共同研究およびフィージビリティ調査＊３の実施、研究成果の共有および学術発表、医療政策や地域医療の改善に資する知見の創出などに、相互に連携・協力して取り組んでいきます。



横浜市立大学は、本協定の幹事機関として、データ統合基盤の運用、分析支援、研究総括および個人情報の管理責任を担います。本学は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS＊４）」に全国25大学の一つとして採択されており、「よこはまデータサイクル」「AI・データハブ」を通じたAI解析環境と大規模リアルワールドデータの蓄積が本協定のデータ統合・分析基盤を支え、本協定の研究成果はJ-PEAKSの達成指標にも還流する双方向の関係にあります。また、医学研究科（臨床医学・社会医学・基礎医学）とデータサイエンス研究科の教員・研究人材が参画することで、医学×データサイエンスの融合による高度な研究体制を構築します。各機関は、必要な範囲でデータを提供するとともに、共同研究に参画します。各機関に所属する職員も、本枠組みを活用して臨床研究を実施することが可能となります。なお、本協定に基づく研究は、倫理審査委員会で承認を受けたうえで実施し、情報公開文書を掲載予定です。データはいずれも個人識別性を低減する加工を施したうえで取り扱います。



本ハブは、

学術成果（学術論文・国際発信）社会実装（神奈川県・横浜市等の医療政策等への知見の還元）治験・臨床研究の活性化への寄与人材育成（臨床研究・統計学・データサイエンス分野の人材育成）