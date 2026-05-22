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「AXIA EXPO 2026」 出展について 〜水素エンジン、燃料電池搭載車両を出展〜
2026年 5月 21日
ヤマハ発動機株式会社は、6月3日（水）〜5日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「AXIA EXPO2026」（主催：AXIA EXPO実行委員会 共催：日刊工業新聞社）に出展し、当社が開発中の水素関連モビリティ展示を行います。また、6月5日(金)には当社社員による「ヤマハ発動機における水素エンジン開発-現在地と今後の挑戦-」をテーマにした講演も行います。
さらに、オンライン上で開催される「AXIA EXPO2026 ONLINE」（5月27日(水)〜6月19日(金)）にも、同様の出展を行います。
カーボンニュートラルの実現に向け、モビリティには一つの技術に依存しない「マルチパスウェイ」の考え方が求められています。当社ブースでは水素エネルギーに着目し、水素エンジンの取り組み例として、「水素エンジンバイク」「水素エンジン船外機」「水素エンジンゴルフカー」を展示します。また、燃料電池の取り組み例として、「燃料電池ゴルフカー」を参考出展します。
ゴルフカー、スクーターや船外機といった実用性を重視したモビリティを通して、用途や社会インフラに応じたモビリティの技術を紹介します。
水素エンジンバイク
H2 Buddy Porter Concept - イベント | ヤマハ発動機
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/event/japan-mobilityshow-2025/h2-buddy-porter-concept/
水素エンジン船外機
水素船外機の開発試作機を米国マイアミボートショーへ出展〜マリン分野におけるカーボンニュートラル達成に向け開発を加速〜 - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2023/1207/proto-obm.html
水素エンジンゴルフカー
水素エンジン搭載ゴルフカーを世界初公開〜業界最大イベント「PGAショー2024」で脱炭素アピール〜 - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2024/0125/gc.html
■「AXIA EXPO2026」（公式）ウェブサイト
https://axia-expo.nikkan.co.jp/
■ヤマハ発動機「技術ビジョン」ウェブサイト
https://global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/technology-vision/
本件に関するお問合わせ先
ＡＭ第２技術部水素エンジン実験グループ Tel：0538-37-4450
ヤマハ発動機株式会社は、6月3日（水）〜5日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「AXIA EXPO2026」（主催：AXIA EXPO実行委員会 共催：日刊工業新聞社）に出展し、当社が開発中の水素関連モビリティ展示を行います。また、6月5日(金)には当社社員による「ヤマハ発動機における水素エンジン開発-現在地と今後の挑戦-」をテーマにした講演も行います。
「AXIA EXPO 2026」 主な出展技術・製品
カーボンニュートラルの実現に向け、モビリティには一つの技術に依存しない「マルチパスウェイ」の考え方が求められています。当社ブースでは水素エネルギーに着目し、水素エンジンの取り組み例として、「水素エンジンバイク」「水素エンジン船外機」「水素エンジンゴルフカー」を展示します。また、燃料電池の取り組み例として、「燃料電池ゴルフカー」を参考出展します。
ゴルフカー、スクーターや船外機といった実用性を重視したモビリティを通して、用途や社会インフラに応じたモビリティの技術を紹介します。
水素エンジンバイク
H2 Buddy Porter Concept - イベント | ヤマハ発動機
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/event/japan-mobilityshow-2025/h2-buddy-porter-concept/
水素エンジン船外機
水素船外機の開発試作機を米国マイアミボートショーへ出展〜マリン分野におけるカーボンニュートラル達成に向け開発を加速〜 - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2023/1207/proto-obm.html
水素エンジンゴルフカー
水素エンジン搭載ゴルフカーを世界初公開〜業界最大イベント「PGAショー2024」で脱炭素アピール〜 - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2024/0125/gc.html
■「AXIA EXPO2026」（公式）ウェブサイト
https://axia-expo.nikkan.co.jp/
■ヤマハ発動機「技術ビジョン」ウェブサイト
https://global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/technology-vision/
本件に関するお問合わせ先
ＡＭ第２技術部水素エンジン実験グループ Tel：0538-37-4450