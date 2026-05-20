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名古屋駅東海道新幹線ホーム上に「ゆかり黄金缶」が購入できる自販機が初登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、名古屋駅 東海道新幹線下りホーム6号車付近に、2026年5月26日（火）より、株式会社坂角総本舖が製造する「ゆかり黄金缶」の自動販売機を設置いたします。名古屋土産としても人気のある「ゆかり黄金缶」を東海道新幹線に乗る直前でもご購入いただけます。
今回の自販機で販売する「ゆかり黄金缶」は、名古屋城の鯱にあやかり、黄金色に輝く缶で名古屋らしい華やかなイメージを表現した名古屋限定のゆかりです。
< 設置自販機イメージ >
< 販売商品・価格 >
ゆかり黄金缶10枚入・918円（税込）
< 設置個所 >
名古屋駅 東海道新幹線下りホーム6号車付近
< 稼働開始日 >
2026年5月 26日（火）※前日よりテスト運用開始予定
< お支払い方法 >
キャッシュレス決済のみ
※画像はイメージです。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※決済方法については、予告なく変更となる場合がございます
※収容数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
今回の自販機で販売する「ゆかり黄金缶」は、名古屋城の鯱にあやかり、黄金色に輝く缶で名古屋らしい華やかなイメージを表現した名古屋限定のゆかりです。
< 販売商品・価格 >
ゆかり黄金缶10枚入・918円（税込）
< 設置個所 >
名古屋駅 東海道新幹線下りホーム6号車付近
< 稼働開始日 >
2026年5月 26日（火）※前日よりテスト運用開始予定
< お支払い方法 >
キャッシュレス決済のみ
※画像はイメージです。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※決済方法については、予告なく変更となる場合がございます
※収容数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
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【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp