小児がん・難病の子どもたちと家族を支援 ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区ＷＹＰＴ委員会 「ドナルド・マクドナルド・ハウス」へ総額８０万円を寄贈
ライオンズクラブ国際協会330-A地区（東京）WYPT（Women&Young People Team)委員会は、小児がんなど難病と闘う子どもたちとその家族を支援するため、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」への支援活動を実施し、このたび東京都内の「せたがやハウス」「東大ハウス」「ふちゅうハウス」さらに「ふちゅうハウス」に新設された日本で２か所目となる「ファミリールーム」の計４施設に対し、総額８０万円を寄贈しました。WYPT委員会ではキッチンカーやレモネードスタンドによる子どもたちへの支援活動を継続しております。今回の寄贈が病気と向き合う子どもたちと家族への一助となることを願うとともに、今後も地域社会への奉仕活動に取り組んでまいります。
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配信元企業：一般社団法人東京地区ライオンズ
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