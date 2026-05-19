報道関係各位 株式会社ハッピースマイル

写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）とFC琉球さくら株式会社（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役社長：有木真理）が運営する、女子サッ カーチーム「FC琉球さくら」およびサッカースクール「FC琉球さくらガールズスクール」において、本サービスを活用した写真の共有・販売の取り組みを開始いたしました。

■FC琉球さくらとは

「沖縄の未来をつくる女子サッカーチーム」として2024シーズンに発足し、なでしこリーグ参入を目指して活動を開始。選手たちは企業で働き、サッカーの練習にも取り組む"二刀流"生活を送っています。子ども食堂やサッカー教室、保育園・幼稚園訪問等、地域に根差した活動を通じて、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

■"知られていない魅力"をどう届けるか

女子サッカーや地域クラブにおいては、地域に根ざした活動や育成の取り組みをいかに広く発信し、新たなファンとの接点を創出していくかが重要となっています。 FC琉球さくらにおいても、トップチームの活動やアカデミー・ユース世代の育成、キッズ世代への普及を通じた魅力発信に取り組んでおり、さらなる認知拡大とファン層の広がりを目指しています。 本取り組みでは、FC琉球さくらのイベントやガールズスクールなどで撮影された写真を活用し、チームの魅力や活動の様子を伝えるとともに、SNSなどと連動させることで、新たな接点の創出を図ります。

■スモールスタートからクラブ全体へ

本サービスはまず、FC琉球さくらのイベントやガールズスクールでの活用からスタートします。 今後は、段階的に活用範囲を広げながら、FC琉球さくらの様々な活動領域にも拡張し、クラブ全体での写真活用を進めていく予定です。

■"想い出"が、ファンとの接点になる

写真は単なる記録にとどまらず、チームの魅力や想いを伝える重要なコミュニケーション手段です。 当社は、本サービスを通じて「想い出に驚きと感動を」提供するとともに、スポーツチームにおける新たなファンコミュニケーションのあり方を創出してまいります。

■FC琉球さくら 運営概要（https://sakura.fcryukyu.com/）

会社名：FC琉球さくら株式会社 所在地：沖縄県那覇市奥武山町51-2 沖縄県体協スポーツ会館509 ホームタウン：沖縄県八重瀬町 代表取締役社長：有木真理

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」 写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。 本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753 導入団体数：9,000団体（2026年4月末時点） 代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一 事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口 TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp