アートホテル大阪ベイタワー 海洋生物と猫の物語を描くアーティスト「眞白しろ助」待望の個展開催

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二、以下当ホテル）2階アートスペース「SARAS ART GALLERY（サラスアートギャラリー）」では、2026年6月1日（月）から8月30日（日）まで、アーティスト眞白しろ助の個展「海と猫 page.1」を開催いたします。





SARAS ART GALLERY では“SYMPATHY（シンパシー）”をコンセプトに人と共鳴するスペースとして、多彩なアート作品を展開しています。

現在開催中のグループ展において、その緻密な描写と独創的な世界観を展開している眞白しろ助氏。このたび、グループ展での展示をさらに発展させ、眞白氏の描く物語をより深く体感いただく機会として、待望の個展を開催します。

本展では、代表作である海洋生物と共存する猫たちの物語『クロとチャーリー』シリーズより、最新作を含む約10点を展示。アクリル画をはじめ、多様な画材や素材で表現されたファンタジーな世界観は、観る者の想像力をかき立て、広大な物語を感じさせます。

【アーティスト紹介】

眞白しろ助

画材や技法などにはとらわれず、自分の思い描く世界をどのように作品に投影できるかを模索している。

2026年より手彫りの額と絵で一つの作品になるシリーズ『深海標本箱』を発表し、更なる世界観を構築。

独自の世界観を確立し、表現の幅を広げ続ける、今注目の作家の一人です。

■主な活動経歴

2022年6月より海洋生物たちと暮らす猫『クロとチャーリー』たちを描き始める。

2023年8月から現在まで、百貨店や各地のイベントで展示や公開制作を行っている。

■SNS

Instagram：http://www.instagram.com/m.shilosuke

X(旧Twitter)：https://x.com/shil0yagidra

【開催概要】

■企画名：海と猫 page.１

■展示期間：2026年6月1日（月）～8月30日（日） ※入場無料、ご自由にご覧いただけます。

■展示場所：アートホテル大阪ベイタワー2階 SARAS ART GALLERY（サラスアートギャラリー）

■在廊日：作家個人インスタグラムアカウントまたは当ホテル公式アカウントにて告知予定

※作品販売、物販については作家個人にお問い合わせください。

―「SARAS ART GALLERY」概要 ―

“SYMPATHY（シンパシー）”をコンセプトに、人と共鳴することを目的としたアートスペース。新たなアートに触れて、日常生活で埋もれてしまった感情や感覚を呼び覚ましてくれる作品を2～3カ月毎にテーマを変えて展示。

当ホテル公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-art-hotel-osaka-bay-tower-osaka/

SARAS ART GALLERY公式ウェブサイト：https://saras-deli-pastry.com/gallery/

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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