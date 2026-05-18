タイ・バンコク発 ― バンコクを象徴するホテル「デュシタニ・バンコク」は、洗練された美食体験を堪能する宿泊プラン「A Stay of Defined Flavours」を期間限定で提供いたします。





デュシタニ・バンコク デラックスルーム

デュシタニ・バンコク イタリアンレストラン Cannubi by Umberto Bombana





真の美食を知る旅行者に向けた本プランでは、タイ唯一のミシュラン一つ星イタリアンレストラン「Cannubi by Umberto Bombana」にて、6品のテイスティングメニューと5種のワインペアリングを楽しめる特別なダイニング体験をご用意。さらに、エグゼクティブ・イタリアンシェフ、アンドレア・スストが厳選したウェルカムアメニティを客室にご用意するほか、「Pavilion」でのインターナショナル・ビュッフェ朝食では、シェフ・スストによる特別な一品も提供いたします。滞在全体を通じて“食”を軸に味覚と洗練が響き合う、優雅で上質な時間をお楽しみいただけます。





「デュシタニ・バンコク」の客室は、全室からルンピニー公園を一望でき、タイらしい美意識を取り入れた洗練されたデザインを採用。視界を遮るもののない、美しいパークビューを心ゆくまでお楽しみいただけます。

また、「A Stay of Defined Flavours」にてクラブルームおよびスイートにご宿泊のゲストは、「Pavilion」でのインターナショナル・ビュッフェ朝食に代えて、クラブラウンジでのアラカルト朝食をお選びいただけます。

さらに、クラブラウンジでの終日のリフレッシュメントやイブニングカクテルなど、多彩なクラブ特典もご利用可能。加えて、ホテル所有のポルシェ・リムジンによる片道空港送迎(1泊滞在につき1回)もご用意いたします。









■A Stay of Defined Flavours

●予約期間 ：2026年10月30日まで

●宿泊期間 ：2026年10月31日まで

●料金 ：1泊(1部屋2名様利用)THB 29,999～

※税・サービス料別／Dusit Gold会員割引適用済み料金

●プラン内容：

・「Pavilion」でのインターナショナル・ビュッフェ朝食付き1泊宿泊(2名様まで)

・タイ唯一のミシュラン一つ星イタリアンレストラン「Cannubi by Umberto Bombana」にて、6品のテイスティングメニューと5種のワインペアリング(2名様分)

・「Cannubi by Umberto Bombana」にて、ウェルカム・プロセッコを2名様にサービス

・エグゼクティブ・イタリアンシェフ、アンドレア・スストが特別にセレクトしたウェルカムアメニティをお部屋にご用意

・朝食時に、エグゼクティブ・イタリアンシェフ、アンドレア・スストによる特別な一品をご提供

・Dusit Gold会員は、客室およびスイートが15％割引となり、すべての滞在でリワードポイントを獲得できます。Dusit Goldへのご入会は無料です。今すぐご登録ください。

https://www.dusit.com/enrollment/?utm_source=dtbk&utm_medium=form&utm_campaign=new-dg-signup





【クラブルームおよびスイート宿泊者向け追加特典】

・クラブラウンジでのアラカルト朝食、または「Pavilion」でのインターナショナル・ビュッフェ朝食、終日のリフレッシュメント、イブニングカクテルを含むクラブ特典へのアクセス

・1泊滞在につき1回、ホテル所有のポルシェ・リムジンによる片道空港送迎サービス

●プラン詳細・ご予約・お問合せ：

公式ウェブサイト： https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok/ja/specialoffers/a-stay-of-defined-flavours/





エグゼクティブ・イタリアンシェフ：アンドレア・ススト

デュシタニ・バンコク レストラン Pavilion





■デュシタニ・バンコクの魅力

●都市型ラグジュアリーエスケープを再定義

シーロム通りの恵まれたロケーションからルンピニー公園を望み、新たな姿へと生まれ変わったデュシタニ・バンコク。かねてより都市の中心にありながら静寂を感じられる“都会のオアシス”として親しまれてきたこのホテルは、現在「Dusit Central Park」開発の一環として、ダイニング、ウェルネス、カルチャー、自然、ショッピングをシームレスに楽しめる、ひとつの洗練されたデスティネーションへと進化を遂げています。





●それ自体が目的地となるホテル

デュシタニ・バンコクに2～3泊滞在するゲストの中には、複合施設の外へ出る必要を感じない方もいるかもしれません。ホテルのグラウンドフロアからは、バンコク最新のライフスタイルデスティネーション「Dusit Central Park」へダイレクトにアクセス可能。約13万平方メートルの広大な施設には、ファッション、美容、ダイニング、エンターテインメントなど、230以上の世界的ブランドが集結しています。

限定アイテムのショッピングや美容体験、人気レストランやカフェで過ごす午後のひとときまで、すべてが徒歩数分圏内。求めるものすべてが、すぐ手の届く場所に揃っています。





●緑の世界へ誘うルーフパーク

ホテル7階から直接アクセスできる「Dusit Arun Roof Park」は、これまでにない都市型エスケープを提供します。11,200平方メートルを誇るタイ最大級の都市型ルーフパークであり、タイ原産の植物のみを用いて造成されたこの緑豊かな空間は、バイオフィリックデザインの思想に基づき設計されています。

流れ落ちる滝、自然散策路、段状の遊歩道が広がり、ルンピニー公園を一望する壮大なパノラマビューを演出。展望スポット、多目的アンフィシアター、多彩なレストランやローカルフードを楽しめるダイニングエリアなども備え、都市の中心にいながら自然とつながるひとときをお楽しみいただけます。

毎日6:00～22:00までオープンしており、早朝のジョギングから夕暮れ時の静かな散策まで、思い思いの時間を過ごせるのも魅力です。





●ライフスタイルとしてのウェルネス

ホテル5階に位置する「Devarana Wellness」は、心身の回復と再生のための特別な空間です。

タイに古くから伝わる癒しの知恵をベースに、ホリスティックセラピーやパーソナライズされたウェルネスプログラムを提供。活気あふれる都市のエネルギーと調和しながら、心と身体のバランスを整える滞在を叶えます。





●あらゆるシーンに応えるダイニング

バンコク屈指の美食体験を揃えるデュシタニ・バンコクは、“食”そのものが目的地となるダイニングデスティネーションです。

「Cannubi by Umberto Bombana」は、タイ唯一のミシュラン一つ星イタリアンレストラン。350種以上のワインを揃えるエノテカスタイルとともに、著名なシェフ、ウンベルト・ボンバーナによる洗練された美食哲学を堪能いただけます。また、「Pavilion」では、シェフ ローサリン・スリプラトゥムによる本格タイ料理を提供。地域ごとの食文化と創造性を融合したメニューを楽しめます。

夜には、360度に広がるバンコクの夜景を望む「Spire Rooftop Bar」で華やかなひとときを。そして39M階の「1970 Bar」では、レトログラマーな黄金時代へと誘う空間が広がります。





●シームレスなアクセス

複合施設の外へも軽やかに足を延ばしたいゲストにとって、デュシタニ・バンコクは理想的な拠点です。BTSスカイトレインのサラデーン(Sala Daeng)駅と、MRTのシーロム(Silom)駅へ直結しており、バンコク市内各地へのアクセスもスムーズ。歴史ある寺院から現代アート、週末マーケット、ルーフトップバーまで、この街が持つ多彩な魅力へ自在にアクセスできます。





デュシタニ・バンコクはバンコク市内各地への優れたアクセスを誇るとともに、230以上のブランドが集結する最新ライフスタイルデスティネーション「Dusit Central Park」へもシームレスにアクセスが可能。

ダイニング、ウェルネス、ショッピングを自在に楽しめる都市型ラグジュアリー体験を提供する同ホテルは、単なるホテルではなく、アジア屈指の魅力都市・バンコクの中心に広がる“ひとつの世界”そのものです。





https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok/ja/









■デュシタニ・バンコクについて

バンコクの象徴的存在として愛されてきたデュシタニ・バンコクは、大規模なリニューアルを経て再びゲストを迎え入れています。ルンピニー公園を見渡すロケーションに佇み、全室パークビューの客室と、グローバル水準の洗練されたダイニング、卓越したイベント空間を備え、新たなラグジュアリー体験を提案します。

単なるホテルを超え、タイならではの優雅なおもてなしと、現代的エレガンス、そして時代を超えて息づく魅力が融合する場所として、洗練された旅人を魅了します。





デュシタニ・バンコク 公式ウェブサイト：

https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok/ja/