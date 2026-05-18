限界を超える薄さと、パワフルな吸引力。7.98cmの超薄型設計と25,000Paのパワーを兼ね備えたロボット掃除機「Roborock Qrevo Edge 2」を発売

限界を超える薄さと、パワフルな吸引力。7.98cmの超薄型設計と25,000Paのパワーを兼ね備えたロボット掃除機「Roborock Qrevo Edge 2」を発売