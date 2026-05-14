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創価大学で教育系Youtuber「葉一」氏、『ビリギャル』主人公モデル「小林さやか」氏、同作著者「坪田信貴」氏の3名による特別講演イベントを開催
創価大学（東京都八王子市／学長：鈴木美華）は、今夏のオープンキャンパス開催にあわせて、7月12日（日）、8月1日（土）、8月2日（日）の計3回にわたり、教育界で影響力を持つ3名のゲストを招いた特別講演イベントを開催します。本イベントでは、SNS総登録者数200万人を超える教育系YouTuberの第一人者・葉一（はいち）氏をはじめ、映画『ビリギャル』の主人公モデルとして知られる小林さやか氏、同作の著者で個別指導塾「坪田塾」塾長の坪田信貴氏が登壇。大学進学を目指す中学生・高校生、およびその保護者を対象に、勉強方法などについて、自身の経験に基づいた講演を行います。本イベントを通じて、受験生が自らの可能性を信じ、目標に向かって挑戦する一助となることを目指しています。
■第1回：遠すぎる目標。それでも私はこう戦った。（葉一氏）
・日時：7月12日(日)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学中央教育棟AB102教室300名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：葉一(はいち)氏(YouTubeチャンネル『とある男が授業してみた』)
葉一(はいち)氏
■第2回：ビリギャル流！不可能を可能に変える5つのルール（小林さやか氏）
・日時：8月1日(土)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学ディスカバリーホール1000名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：映画『ビリギャル』主人公モデル・小林さやか氏
小林 さやか氏
■第3回：誰でも成績を急上昇させるテクニック（坪田信貴氏）
・日時：8月2日(日)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学ディスカバリーホール1000名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：映画『ビリギャル』著者・坪田信貴氏
坪田 信貴氏
本イベントの詳細、お申込みは本学ウェブサイトの案内ページをご確認ください。
https://www.soka.ac.jp/events/2026/05/250714
【関連リンク】
https://www.soka.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
・日時：7月12日(日)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学中央教育棟AB102教室300名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：葉一(はいち)氏(YouTubeチャンネル『とある男が授業してみた』)
葉一(はいち)氏
■第2回：ビリギャル流！不可能を可能に変える5つのルール（小林さやか氏）
・日時：8月1日(土)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学ディスカバリーホール1000名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：映画『ビリギャル』主人公モデル・小林さやか氏
小林 さやか氏
■第3回：誰でも成績を急上昇させるテクニック（坪田信貴氏）
・日時：8月2日(日)13時30分〜15時00分
・参加対象：中学生、高校生、高校等を卒業し進学準備中の方、その保護者
・会場・人数：本学ディスカバリーホール1000名、オンライン1000名（事前申込：先着）
・参加費：無料
・講師：映画『ビリギャル』著者・坪田信貴氏
坪田 信貴氏
本イベントの詳細、お申込みは本学ウェブサイトの案内ページをご確認ください。
https://www.soka.ac.jp/events/2026/05/250714
【関連リンク】
https://www.soka.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/