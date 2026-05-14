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シャトレーゼ「レモンスイーツ」、全国のシャトレーゼで5月15日（金）より期間限定発売
初夏を彩る爽やかな味わい
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、レモンの魅力をまるごとぎゅっと詰め込んだ、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにて5月15日（金）より期間限定で販売いたします。
■瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ
レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレープケーキです。バニラがやさしく香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したレモンクリームやレモン果皮砂糖漬け入りレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねました。爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和した味わいに、キャラメルシュガーチップのカリカリ食感がアクセントになっています。
価格：420円（税込453円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■瀬戸内レモンモンブラン
レモンをたっぷり使用した、爽やかな味わいのモンブランです。紅茶シロップをしみこませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと、濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞りました。ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がり、瀬戸内レモンの豊かな風味を存分にお楽しみいただけます。
価格：390円（税込421円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■レモンのフロマージュスフレ
人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた、初夏におすすめのチーズケーキです。フランス産クリームチーズを使用した、ふわっと溶けるような食感のスフレチーズに、コクのあるチーズクリーム、爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを合わせました。チーズのまろやかなコクと、レモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかな口どけをお楽しみいただけます。
価格：370円（税込399円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：2,600名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、レモンの魅力をまるごとぎゅっと詰め込んだ、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにて5月15日（金）より期間限定で販売いたします。
■瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ
レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレープケーキです。バニラがやさしく香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したレモンクリームやレモン果皮砂糖漬け入りレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねました。爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和した味わいに、キャラメルシュガーチップのカリカリ食感がアクセントになっています。
価格：420円（税込453円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■瀬戸内レモンモンブラン
レモンをたっぷり使用した、爽やかな味わいのモンブランです。紅茶シロップをしみこませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと、濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞りました。ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がり、瀬戸内レモンの豊かな風味を存分にお楽しみいただけます。
価格：390円（税込421円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■レモンのフロマージュスフレ
人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた、初夏におすすめのチーズケーキです。フランス産クリームチーズを使用した、ふわっと溶けるような食感のスフレチーズに、コクのあるチーズクリーム、爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを合わせました。チーズのまろやかなコクと、レモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかな口どけをお楽しみいただけます。
価格：370円（税込399円）
販売期間：5月15日（金）〜 8月末頃まで
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：2,600名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月13日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/