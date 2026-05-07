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テンプル大学ジャパンキャンパス、100％英語の夏へー東京・京都で短期集中プログラム開催
「100％英語漬け」の環境で学ぶ毎年恒例の夏休み短期集中プログラムを、テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ）が2026年の夏も東京と京都で実施します。対象は、小学生から大学生までです。
このプログラムは長年にわたり開催され、リピーターや兄弟姉妹での参加も多く、東京と京都合わせて1,200名を超える参加者を集める人気講座へと成長しています。経験豊富な講師陣と、多様な国籍や文化背景を持つ学生が連携し、参加者一人ひとりを丁寧にサポートします。
東京では、7月30日から8月22日まで、世田谷区三軒茶屋にあるキャンパスにて全プログラムを実施。「高校生のためのTUJサマーカレッジ」を皮切りに、多彩な講座に展開します。
また京都では、2025年1月に新設されたTUJ京都（京都市伏見区）にて、8月3日から19日まで、小学生から高校生・大学生に対象を拡大し、3つのサマープログラムを開催します。
この夏、日本にいながらTUJの「国内留学」で、米国大学ならではの授業を体験してみませんか。内容や教材、アクティビティは毎年更新されるため、過去に参加された方にも新たな学びがあります。各プログラムの詳細はウエブサイトをご覧ください。
【東京開催】
英語スキルアップ講座 （東京／高校生・大学生対象）
日程：2026年8月10日（月）〜 14日（金）
申込締切：早割5月29日（金）／通常7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：高校生・大学生（学年不問）
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語レベルを問わずご参加いただけます。
高校生・大学生を対象とした短期集中型の英語スキルアップ講座です。最初の3日間は「From the Past to the Future: How Our World Has Changed and What We Can Do to Make Our Future Better／過去から未来へ：変わりゆく世界と、私たちのより良い未来をつくるために」をテーマに、様々なトピックを通して英語の4技能を伸ばします。4日目からはプレゼンテーション（Aコース）、またはTUJへ入学・編入を希望される方やテスト対策をされたい方のためのTOEFL-ITP®対策（ペーパー版TOEFLテスト、Bコース）のどちらかを選択いただけます。扱う内容、教材アクティビティなどは毎年変わります。昨年の参加者もぜひご参加ください。
高校生のためのTUJサマーカレッジ（東京）
日程：2026年7月30日（木）〜8月5日（水）
申込締切：6月12日（金）
プログラム詳細
募集対象：高校生（学年不問）
※1年以上の海外留学経験もしくは過去5年以内に海外に在住した経験をお持ちの方、または英検準1級、TOEFL ITP 500点、TOEFL iBT 61点、IELTS 5.5、Duolingo 100点程度の英語力がある方。
将来グローバルに活躍することを目指す高校生のための英語集中プログラムです。7日間、授業やアクティビティをすべて英語で行い、実践的な環境で読む・聞く・考える・話す力を総合的に鍛えます。授業は大学教員による同等レベルの内容で、専攻科目も選択しながらリベラルアーツ教育とクリティカル・シンキングに触れます。TUJに在籍する多国籍の大学生がサポーターとして学習を支え、授業内外で交流を深めます。さらにリーダーシップや進路を考える講義やワークショップを通じて将来像を明確化し、海外の高校生との交流を通じて多様性や協働の大切さを学びます。
日本でできる中学生の国内留学プログラム（東京／中学2・3年対象）
日程：2026年8月17日（月）〜19日（水）
申込締切：6月30日（火）
※ 世田谷区・港区の半額助成対象枠は、5月29日（金）が締切日です。
プログラム詳細
募集対象：中学2・3年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
初日のプログラム開始から最終日のプログラム終了まで全てが英語で行われ、参加者は英語漬けの3日間を過ごします。読む・聞く・書く・話すといった個々の技能より、英語の総合力を伸ばすようデザインされたプログラムです。ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師に加え、国際色豊かなTUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加し、アクティビティなどに一緒にチャレンジするので、無理なく英語の環境に溶け込むことができます。
中学１年生のためのサマープログラム（東京）
日程：2026年8月20日（木）〜22日（土）
申込締切：7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：中学1年生
※ 初日に、英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師やTUJの学生アシスタント（TA）と英語でグループワークやアクティビティをしながら楽しく英語を学びます。授業はすべて英語で行われますが、TAがサポートします。TAと楽しく交流しながら、英語漬けの３日間を体験できます。
日本でできる小学生の国内留学プログラム（東京／小学5・6年対象）
日程：2026年8月5日（水）〜7日（金）
申込締切：6月30日（火）
※ 世田谷区・港区の半額助成対象枠は、5月29日（金）が締切日です。
プログラム詳細
募集対象：小学5・6年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
日本にいながら「英語オンリー」の環境を体験できるプログラムです。ネイティブスピーカーの講師に加え、TUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加します。授業は英語で行われますが、小学生にもなじみやすいトピックを扱い、TAと楽しく交流しながら英語を学ぶことができます。
【京都開催】
アカデミック・イングリッシュ・プログラム（AEP）サマープログラム（TUJ京都）
英語スキルアップ講座（TUJ京都／高校生・大学生対象）
日程：2026年8月10日（月）〜 14日（金）
申込締切：早割5月29日（金）／通常7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：高校生・大学生（学年不問）
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語レベルを問わずご参加いただけます。
高校生・大学生を対象とした短期集中型の英語スキルアップ講座です。最初の3日間は「From the Past to the Future: How Our World Has Changed and What We Can Do to Make Our Future Better/過去から未来へ：変わりゆく世界と、私たちのより良い未来をつくるために」をテーマに、様々なトピックを通して英語の4技能を伸ばします。4日目からはグループで協力しながら英語でプレゼンを作成・発表し、プレゼンテーションスキルを養います。扱う内容、教材、アクティビティなどは毎年変わります。昨年の参加者もぜひご参加ください。
日本でできる中学生の国内留学プログラム（TUJ京都／中学1〜3年対象）
日程：2026年8月17日（月）〜19日（水）
申込締切：6月30日（火）
プログラム詳細
募集対象：中学1〜3年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
初日のプログラム開始から最終日のプログラム終了まで全てが英語で行われ、参加者は英語漬けの3日間を過ごします。読む・聞く・書く・話すといった個々の技能より、英語の総合力を伸ばすようデザインされたプログラムです。ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師に加え、国際色豊かなTUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加し、アクティビティなどに一緒にチャレンジするので、無理なく英語の環境に溶け込むことができます。
日本でできる小学生の国内留学プログラム（TUJ京都／小学5・6年対象）
日程：2026年8月3日（月）〜5日（水）
申込締切：6月30日（火）
プログラム詳細
募集対象：小学5・6年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
日本にいながら「英語オンリー」の環境を体験できるプログラムです。ネイティブスピーカーの講師に加え、TUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加します。授業は英語で行われますが、小学生にもなじみやすいトピックを扱い、TAと楽しく交流しながら英語を学ぶことができます。
テンプル大学ジャパンキャンパスについて
TUJは、米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする2025年カーネギー分類（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、「R1（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University（機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つであるテンプル大学の日本校です。
3,500名を超える学生数が在籍するTUJは、日本での存在感を拡大し続けています。2025年1月のTUJ京都の開校に加え、今年3月には、東京首都圏における2つ目の主要拠点「ヒルサイドセンター」を今秋開設することを発表しました。学術面では、学部・大学院プログラムの拡充を続けており、直近では今年9月に始まる秋学期からのAI学科の新設も発表されました。さらにTUJは、2,000名以上の幅広い年齢層の学習者に対し、学位取得を目的としない プログラムも提供し、子供から大人までを対象とした英語教育の向上とコミュニティの発展に力を注いでいます。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、100％英語の夏へー東京・京都で短期集中プログラム開催
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/28/tuj-holds-summer-intensive-program-in-tokyo-and-kyoto-2026/
●最近の出来事・ニュース：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年度卒業式を挙行
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
・TUJ京都、開校1周年を経てさらなる飛躍へ--新プログラム、TEDx、施設拡張
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/23/tuj-kyoto-anniversary-tedx/
・テンプル大学ジャパンキャンパスとBooking.com 、共同イベントで未来の観光を考える
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/16/tuj-booking-com-future-of-tourism/
▼本件に関する問い合わせ先
広報・マーケティングサポート部
住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
TEL：03-5441-9801
メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このプログラムは長年にわたり開催され、リピーターや兄弟姉妹での参加も多く、東京と京都合わせて1,200名を超える参加者を集める人気講座へと成長しています。経験豊富な講師陣と、多様な国籍や文化背景を持つ学生が連携し、参加者一人ひとりを丁寧にサポートします。
また京都では、2025年1月に新設されたTUJ京都（京都市伏見区）にて、8月3日から19日まで、小学生から高校生・大学生に対象を拡大し、3つのサマープログラムを開催します。
この夏、日本にいながらTUJの「国内留学」で、米国大学ならではの授業を体験してみませんか。内容や教材、アクティビティは毎年更新されるため、過去に参加された方にも新たな学びがあります。各プログラムの詳細はウエブサイトをご覧ください。
【東京開催】
英語スキルアップ講座 （東京／高校生・大学生対象）
日程：2026年8月10日（月）〜 14日（金）
申込締切：早割5月29日（金）／通常7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：高校生・大学生（学年不問）
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語レベルを問わずご参加いただけます。
高校生・大学生を対象とした短期集中型の英語スキルアップ講座です。最初の3日間は「From the Past to the Future: How Our World Has Changed and What We Can Do to Make Our Future Better／過去から未来へ：変わりゆく世界と、私たちのより良い未来をつくるために」をテーマに、様々なトピックを通して英語の4技能を伸ばします。4日目からはプレゼンテーション（Aコース）、またはTUJへ入学・編入を希望される方やテスト対策をされたい方のためのTOEFL-ITP®対策（ペーパー版TOEFLテスト、Bコース）のどちらかを選択いただけます。扱う内容、教材アクティビティなどは毎年変わります。昨年の参加者もぜひご参加ください。
高校生のためのTUJサマーカレッジ（東京）
日程：2026年7月30日（木）〜8月5日（水）
申込締切：6月12日（金）
プログラム詳細
募集対象：高校生（学年不問）
※1年以上の海外留学経験もしくは過去5年以内に海外に在住した経験をお持ちの方、または英検準1級、TOEFL ITP 500点、TOEFL iBT 61点、IELTS 5.5、Duolingo 100点程度の英語力がある方。
将来グローバルに活躍することを目指す高校生のための英語集中プログラムです。7日間、授業やアクティビティをすべて英語で行い、実践的な環境で読む・聞く・考える・話す力を総合的に鍛えます。授業は大学教員による同等レベルの内容で、専攻科目も選択しながらリベラルアーツ教育とクリティカル・シンキングに触れます。TUJに在籍する多国籍の大学生がサポーターとして学習を支え、授業内外で交流を深めます。さらにリーダーシップや進路を考える講義やワークショップを通じて将来像を明確化し、海外の高校生との交流を通じて多様性や協働の大切さを学びます。
日本でできる中学生の国内留学プログラム（東京／中学2・3年対象）
日程：2026年8月17日（月）〜19日（水）
申込締切：6月30日（火）
※ 世田谷区・港区の半額助成対象枠は、5月29日（金）が締切日です。
プログラム詳細
募集対象：中学2・3年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
初日のプログラム開始から最終日のプログラム終了まで全てが英語で行われ、参加者は英語漬けの3日間を過ごします。読む・聞く・書く・話すといった個々の技能より、英語の総合力を伸ばすようデザインされたプログラムです。ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師に加え、国際色豊かなTUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加し、アクティビティなどに一緒にチャレンジするので、無理なく英語の環境に溶け込むことができます。
中学１年生のためのサマープログラム（東京）
日程：2026年8月20日（木）〜22日（土）
申込締切：7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：中学1年生
※ 初日に、英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師やTUJの学生アシスタント（TA）と英語でグループワークやアクティビティをしながら楽しく英語を学びます。授業はすべて英語で行われますが、TAがサポートします。TAと楽しく交流しながら、英語漬けの３日間を体験できます。
日本でできる小学生の国内留学プログラム（東京／小学5・6年対象）
日程：2026年8月5日（水）〜7日（金）
申込締切：6月30日（火）
※ 世田谷区・港区の半額助成対象枠は、5月29日（金）が締切日です。
プログラム詳細
募集対象：小学5・6年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
日本にいながら「英語オンリー」の環境を体験できるプログラムです。ネイティブスピーカーの講師に加え、TUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加します。授業は英語で行われますが、小学生にもなじみやすいトピックを扱い、TAと楽しく交流しながら英語を学ぶことができます。
【京都開催】
アカデミック・イングリッシュ・プログラム（AEP）サマープログラム（TUJ京都）
英語スキルアップ講座（TUJ京都／高校生・大学生対象）
日程：2026年8月10日（月）〜 14日（金）
申込締切：早割5月29日（金）／通常7月21日（火）
プログラム詳細
募集対象：高校生・大学生（学年不問）
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語レベルを問わずご参加いただけます。
高校生・大学生を対象とした短期集中型の英語スキルアップ講座です。最初の3日間は「From the Past to the Future: How Our World Has Changed and What We Can Do to Make Our Future Better/過去から未来へ：変わりゆく世界と、私たちのより良い未来をつくるために」をテーマに、様々なトピックを通して英語の4技能を伸ばします。4日目からはグループで協力しながら英語でプレゼンを作成・発表し、プレゼンテーションスキルを養います。扱う内容、教材、アクティビティなどは毎年変わります。昨年の参加者もぜひご参加ください。
日本でできる中学生の国内留学プログラム（TUJ京都／中学1〜3年対象）
日程：2026年8月17日（月）〜19日（水）
申込締切：6月30日（火）
プログラム詳細
募集対象：中学1〜3年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
初日のプログラム開始から最終日のプログラム終了まで全てが英語で行われ、参加者は英語漬けの3日間を過ごします。読む・聞く・書く・話すといった個々の技能より、英語の総合力を伸ばすようデザインされたプログラムです。ネイティブスピーカーで英語教育を専門とする講師に加え、国際色豊かなTUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加し、アクティビティなどに一緒にチャレンジするので、無理なく英語の環境に溶け込むことができます。
日本でできる小学生の国内留学プログラム（TUJ京都／小学5・6年対象）
日程：2026年8月3日（月）〜5日（水）
申込締切：6月30日（火）
プログラム詳細
募集対象：小学5・6年生
※ 初日に英語のレベルに応じたクラス分けが行われます。英語にあまりなじみのない初心者から、既に堪能な方まで、どのレベルでも参加できるプログラムです。
日本にいながら「英語オンリー」の環境を体験できるプログラムです。ネイティブスピーカーの講師に加え、TUJの学生がティーチングアシスタント（TA）として参加します。授業は英語で行われますが、小学生にもなじみやすいトピックを扱い、TAと楽しく交流しながら英語を学ぶことができます。
テンプル大学ジャパンキャンパスについて
TUJは、米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする2025年カーネギー分類（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、「R1（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University（機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つであるテンプル大学の日本校です。
3,500名を超える学生数が在籍するTUJは、日本での存在感を拡大し続けています。2025年1月のTUJ京都の開校に加え、今年3月には、東京首都圏における2つ目の主要拠点「ヒルサイドセンター」を今秋開設することを発表しました。学術面では、学部・大学院プログラムの拡充を続けており、直近では今年9月に始まる秋学期からのAI学科の新設も発表されました。さらにTUJは、2,000名以上の幅広い年齢層の学習者に対し、学位取得を目的としない プログラムも提供し、子供から大人までを対象とした英語教育の向上とコミュニティの発展に力を注いでいます。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、100％英語の夏へー東京・京都で短期集中プログラム開催
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/28/tuj-holds-summer-intensive-program-in-tokyo-and-kyoto-2026/
●最近の出来事・ニュース：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年度卒業式を挙行
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
・TUJ京都、開校1周年を経てさらなる飛躍へ--新プログラム、TEDx、施設拡張
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/23/tuj-kyoto-anniversary-tedx/
・テンプル大学ジャパンキャンパスとBooking.com 、共同イベントで未来の観光を考える
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/16/tuj-booking-com-future-of-tourism/
▼本件に関する問い合わせ先
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【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/