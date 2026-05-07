インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、音楽シーンを革新したフェンダー社のエレキギター「テレキャスター」の誕生75周年を祝して、セイコー製の記念腕時計を販売開始いたしました。









1951年、史上初となるソリッドボディの量産型エレキギターとして登場したフェンダー「テレキャスター」は、今年で75周年。この重要な節目を祝う特別な記念腕時計が、セイコーとのコラボレーションにより実現しました。





2026年5月7日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ： https://iei.jp/telecaster-seiko/









フェンダー「テレキャスター」75周年記念オフィシャルウオッチ





文字盤のカラーは、デビュー当時のテレキャスターに敬意を表したヴィンテージ感漂う“バタースコッチブロンド”。独特のボディ形状をかたどったストップウオッチ秒針をはじめ、テレキャスター最初期の特徴的なディテールが、文字盤のデザインに盛り込まれています。













記念ウオッチは、フェンダー社の公式認可のもと、デビューイヤーにちなみ1951点のみ提供される貴重な特別限定品となります。裏蓋には75周年の記念ロゴとともに、エディションナンバーとして1～1951が各々割り当てられ、唯一無二の番号が刻印されます。





フェンダー純正のハードケースをイメージした特製ボックスに収めてお届けします。









■商品情報

商品名：フェンダー「テレキャスター」75周年記念オフィシャルウオッチ

価格 ：69,800円（税込76,780円）

限定数：1951点

発売日：2026年5月7日（木）

お届け：2026年10月中旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/telecaster-seiko/





(C)2026 Fender Musical Instruments Corporation. Fender(R), Telecaster(R) and the headstock and body shapes of the Telecaster are trademarks of FMIC used herein under license.





■商品仕様

材質：ケース・裏蓋＝ステンレススチール バンド＝牛革（裏側は合成皮革） 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：47×39.8×厚さ12.8mm

手首回り（約）：14～19.5cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。