株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：大竹俊活）が運営するイタリアン「トラットリア・ブリッコラ」では、2026年5月1日（金）～5月31日（日）の期間限定で、前菜からメインディッシュまで“すべてパスタで構成された”特別コース料理をご提供いたします。 使用するのは、イタリアで“最も小麦にこだわるパスタメーカー”として知られるマンチーニ社のパスタのみ。 第4回マンチーニ社パスタコンテスト開催に合わせ、シェフ児島がその魅力を最大限に引き出したコースに仕立てました。

マンチーニ・テイスティングコース

～前菜からメインディッシュまでパスタで完結する特別な体験を～

前菜からメインディッシュまで、すべて“マンチーニのパスタ”で構成された特別コース。 形状・太さ・食感の違い、そしてソースとの組み合わせによって変化する“パスタの奥深さ”を、一皿ごとに体験していただけます。 ■最初の一皿 『ミスタ インブロード』 7種類のショートパスタを一皿にミックスした「ミスタ」。それぞれ異なる形状と食感が一口ごとに変化し、マンチーニの小麦の風味をダイレクトに感じられる一皿です。シンプルなブロード（出汁）で仕上げることで、素材本来の味わいを引き出しています。 ■冷菜 『カペッリーニ／冷製ホタテとアンデスメロン キャビア添え』 通常よりもコシのあるマンチーニのカペッリーニに、濃厚な旨味のホタテと甘みのあるアンデスメロンを合わせた冷製パスタ。軽やかさの中にしっかりとした食べ応えを感じる、コースのスタートを彩る一皿です。 ■パスタ① 『スパゲットーニ／アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ』 2.4mmの太さを持つスパゲットーニを使用した、シンプルながら力強い一皿。 ノーマルニンニク・黒ニンニク・行者ニンニクの3種を使い分け、香りと奥行きを重ねています。 シンプルだからこそ際立つ、小麦の旨味を堪能できる一皿です。 ■パスタ② 『ブカティーニ／新玉ねぎのアマトリチャーナ』 中心に空洞を持つブカティーニに、旬の新玉ねぎをじっくりローストした甘みを凝縮。 ソースをしっかりと抱え込むパスタの特性を活かし、濃厚で奥行きのある味わいに仕上げています。 ■メインディッシュ 『キタッラ／和牛100% 特製ミートソース』 イタリア・アブルッツォ州の伝統的なパスタ「キタッラ」に、和牛100%のミートソースを合わせたメインディッシュ。香ばしく焼き上げた和牛を目の前で崩し、濃厚なソースと絡めて仕上げます。 パスタでありながら“肉料理としての満足感”を感じられる、コースの締めくくりにふさわしい一皿です。 小麦から生まれる風味、形状による食感、そしてソースとの調和。 マンチーニのパスタだからこそ実現できる“パスタのフルコース体験”を、この機会にぜひお楽しみください。

メニュー内容

2026年5月限定／マンチーニ・テイスティングコース \7,500 ■最初の一皿：ミスタ インブロード ■冷菜：カペッリーニ／冷製ホタテとアンデスメロン キャビア添え ■パスタ：スパゲットーニ／アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ ■パスタ：ブカティーニ／新玉ねぎのアマトリチャーナ ■メインディッシュ：キタッラ／和牛100% 特製ミートソース ※それぞれの料理に合わせたワインペアリングも可能

マンチーニ社とは

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p//

～小麦の味と香りが広がるパスタ 数多くの星付きレストランが愛用～



マンチーニ社は、イタリア・マルケ州で自社栽培した小麦のみを使用する稀有なパスタメーカー。 小麦の栽培から製造まで一貫して手がけることで、風味豊かで栄養価の高いパスタを実現しています。 その品質は世界中の星付きレストランでも高く評価されており、“小麦から違うパスタ”として知られています。素材本来の風味と食感を最大限に引き出したこのマンチーニ社のパスタを、今回のコースではその違いを一皿ごとに体験していただけます。

店舗情報／トラットリア・ブリッコラ

新宿三丁目に佇むトラットリア・ブリッコラは、都会の喧騒を忘れさせる落ち着いた空間。 地下にはワインカーブを思わせるセラーを備え、料理とワインをじっくり楽しめる大人の隠れ家です。

住所：東京都新宿区新宿3-11-10新宿311ビルB１F 電話番号：03-5369-3530 営業時間：火曜～日曜 火･水･木･金：17:00ｰ23:00 土日・祝：11:30ｰ15:00 定休日：月 ※GW期間中はランチ営業いたします。 アクセス：新宿三丁目駅（Ｃ６出口）より徒歩１分。新宿駅より徒歩１０分。 靖国通り沿いの交差点「新宿５丁目東」の角。地下１階。 新宿三丁目駅から194m

https://trattoria-briccola.com/Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DXqM7C2Eawl/?igsh=NDZkYXNsbmZjd2Vu/

ご予約の際はこちらから

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13038992/

株式会社ワルツ

事業内容：ワインバルのマルゴグループなど東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。1987年から新宿三丁目を中心にバーやワイン文化を牽引。

https://05-marugo-group.com/