【2026年版】Adobe Acrobatの代替ソフト6選｜使いやすいPDF編集ツールを徹底比較
Adobe Acrobatをしばらく使っていると、多くの人が同じように感じ始めます。
「価格が高い」「サブスクに縛られる」「操作が複雑」「起動が遅い」など、不満が少しずつ積み重なっていきます。
ちょっとした変換や署名、軽い編集をしたいだけなのに、プロ向けレベルの月額料金を払い続けるのは、正直負担に感じますよね。
さらに、デバイス間のライセンスが柔軟でなかったり、OCRの精度が期待ほどではない場面もあり、トータルのコストは想像以上に高くなりがちです。こうした理由から、Adobe Acrobatの代替ツールを探す人が増えているのも納得です。
そこで本記事では、2026年版として注目されている、より手頃な価格で、動作も軽快なPDF編集ソフトを厳選してご紹介します。
1. PDNob PDF編集ソフト：コスパ抜群のオールインワンツール
最近、Adobe Acrobatの代替を探しているなら、PDNob PDF編集ソフトは「一度使えばコスパの良さがすぐわかる」タイプのツールです。
PDFに必要な機能はほぼすべて網羅されており、オフライン編集、AI OCR、各種形式への変換、バッチ処理、AIによる要約などがひと通り揃っています。特に操作が非常に直感的で、起動して数分もあればすぐに使いこなせるのが魅力です。
学生やビジネスパーソン、研究者、大量のドキュメントを扱う専門職まで、PDNobは「PDF作業を一括で任せられる」頼れる存在。複数のソフトを行き来したり、追加プラグインを入れたりする手間もなく、効率よく作業を進められます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4sQGtTb
主な機能ハイライト
・完全オフライン対応：機密文書や重要データも安心して処理可能
・AI OCR搭載：スキャン文書や画像内テキストの認識精度が高い
・高品質な変換：PDF→Word / Excel / PPT / 画像への変換でもレイアウトが崩れにくい
・高い編集自由度：テキスト・画像・レイアウトを直接編集可能
・AI文章生成＋バッチ処理：大量ドキュメントの処理効率を大幅に向上
・セキュリティ管理も充実：パスワード設定や権限管理、暗号化に対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage1】
価格プラン
PDNobは無料体験版が用意されており、有料版はサブスクリプション（月額／年額）または買い切り（永久ライセンス）から選択できます。買い切り版は8599円で、2台のデバイスで共有可能。機能面を考えると、Acrobatよりもかなり手頃な価格設定です。
PDNobの評価
PDNobは、「コストパフォーマンスが高い」「OCR精度が優秀」といった評価が目立ちます。
スキャンデータの処理や日常的なPDF編集でも動作がスムーズで安定しており、特に短時間で作業を終わらせたい学生や社会人に好評です。
一方で、ごくまれに非常に複雑で大容量のファイルを扱う場合には、一部の高度な機能でサブスクリプション版が必要になることもあります。ただし、一般的なPDF作業には十分すぎる性能と言えるでしょう。
おすすめユーザー
高コスパなAdobe Acrobat代替を探しており、OCR・ファイル変換・オフラインでの安全性・一通りのPDF作業をまとめて行いたい一般ユーザーからプロフェッショナルまで幅広くおすすめです。2. PDF-XChange Editor：高機能かつ軽快に動く、軽量派の定番ツール
PDF-XChange Editorは、Windowsユーザーから高い支持を受けている軽量PDFソフトです。起動が速く、動作も軽い一方で、編集・注釈・OCRといった機能はしっかり網羅。買い切り型のライセンスで、サブスクが苦手な人にも使いやすいのが魅力です。
主な機能ハイライト
・テキストや画像の編集が可能で、レイアウトも安定
・注釈ツールが充実
・PDF→Word / Excel / 画像への変換も安定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage2】
ユーザー評価
軽快な動作と安定したOCRが高評価。一方で、UIがやや古く、機能の一部は慣れが必要という声もあります。また、Mac版は機能が限定的です。
おすすめユーザー
Windowsユーザー、学生、研究者、ビジネスパーソン、買い切り型のPDFソフトを求める人におすすめです。3. Nitro PDF Pro：直感的に使えるビジネス向け万能ツール
Nitro PDF Proは、多くの企業がデジタル化を進める際に採用しているPDFツールです。操作がわかりやすく、機能も充実しており、Windows・Mac両方に対応。Officeに似たUIで、初心者や忙しいビジネスユーザーでもすぐに使いこなせます。
主な機能ハイライト
・Word感覚でテキストや画像を編集可能
・PDF / Word / Excel / PPTの変換が安定
・OCR搭載でスキャン文書も編集可能
・注釈、電子署名、フォーム作成機能が充実
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage3】
ユーザー評価
「学びやすく使いやすい」「OCRが強力」といった評価が多く、協業機能もIT部門から好評。ただし、Mac版の機能制限や、一部自動化機能が有料である点が指摘されています。
おすすめユーザー
ビジネスチーム、OCRを活用したいユーザー、シンプルで使いやすいUIを重視する人におすすめです。4. Foxit PDF Editor：Adobeに匹敵する有力な対抗ソフト
Foxit PDF Editorは、Adobeと正面から競合できる数少ないPDFツールの一つです。軽快な動作と豊富な機能、そしてクロスプラットフォームでの一貫した体験が強みで、PC・スマホ・タブレットでも快適に利用できます。
主な機能ハイライト
・テキスト、画像、段落の安定した編集
・OCR内蔵でスキャン文書も検索・編集可能
・多形式変換、電子署名、フォーム対応
ユーザー評価
モダンなUIと優れたクロスプラットフォーム体験が高評価。一方で、買い切り版の価格や、大容量ファイルでのパフォーマンスに関する指摘もあります。
おすすめユーザー
複数デバイスで利用したい人、チームでの共同作業が多いユーザー、軽量なAdobe代替を探している人に最適です。5.Smallpdf：無料で手軽に使えるオンライン型PDFツール
Smallpdfは、Adobeの代替としてよく挙げられるオンラインPDFツールの一つです。シンプルで分かりやすいUIと、インストール不要ですぐ使える手軽さが特徴で、ライトな用途に向いています。
主な機能ハイライト
・PDFの圧縮、結合、分割が簡単にできる
・PDF→Word / Excel / PPT / 画像への変換に対応
・基本的な編集や注釈機能を搭載
・電子署名やフォーム入力にも対応
・クラウド連携（Google Drive / Dropbox）でファイル管理が便利
ユーザー評価
「とにかく簡単で使いやすい」「インストール不要ですぐ使える」という点が高く評価されています。一方で、無料版の制限や、ネット環境に依存する点をデメリットと感じるユーザーもいます。
おすすめユーザー
たまにPDFを扱うライトユーザーや、ソフトをインストールしたくない人、外出先や別端末から手軽に作業したい人に最適です。6. PDNob Online：完全無料で使えるオールインワンのオンラインPDFツール
完全無料・回数制限なしのオンラインツールを求めるなら、PDNob Onlineも有力な選択肢です。ログイン不要、透かしなし、機能も充実しており、Adobe Acrobatのオンライン代替として便利に使えます。
公式サイト https://www.tenorshare.ai/ja/free-online-pdf/
主な機能ハイライト
・Word / Excel / PPT / 画像など多形式への変換
・結合、分割、基本注釈、ページ管理
・PDF圧縮が簡単
・電子署名、フォーム、OCR（※一部有料）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage4】
PDNob Onlineは、変換・圧縮・結合といった基本機能に加え、OCRも利用可能で、オンラインツールとしては非常にバランスが取れています。
おすすめユーザー
ライトユーザー、リモートワークの小規模チーム、手軽さやクロスプラットフォーム性を重視する人におすすめ。頻繁に利用し、OCRや制限なし利用を重視する場合は、PDNob Onlineがより適した選択肢となるでしょう。
Adobe Acrobatの代替ツール比較：自分に合った選択を見つけるポイント
ここまで主なソフトや選び方を見てきましたが、最終的にどれを選ぶべきかは「自分の使い方」によって変わります。より確実に最適なツールを選ぶために、以下のポイントを押さえておきましょう。
Adobe Acrobat代替を選ぶ5つのポイント
・操作性・UI：直感的に使えるかどうかで作業効率は大きく変わります。Officeに近いUIなら移行もスムーズです。
・対応環境：Windows・Mac・モバイルなど、自分の利用デバイスに対応しているかを確認しましょう。
・必要機能：編集・OCR・変換・署名など、自分がよく使う機能が十分かどうかが最重要です。
・セキュリティ：機密データを扱う場合は、暗号化や権限管理、オフライン対応の有無も重要です。
・コスト：価格だけでなく、長期的なコストや追加課金の有無も含めて判断することが大切です。
主要ツールの位置づけ
・Adobe Acrobat：機能は最強クラスだが、価格は高め
・PDNob：高コスパで機能バランスが良く、多くのユーザーに最適
・PDF-XChange Editor：軽量＆買い切りでコスト重視派向け
・Nitro：操作が分かりやすくビジネス用途に最適
・Foxit：Adobeに近い総合力、クロスプラットフォームが強み
・Smallpdf：手軽に使えるオンライン特化型
まとめ
Adobe Acrobatの代替ソフトを選ぶうえで最も重要なのは、「実際の利用シーン」に合わせることです。
たとえば、たまに変換や注釈をする程度なのか、それとも日常的にOCRや編集、大量ファイル処理を行うのかによって、最適なツールは大きく変わります。
もし、機能のバランスがよく、価格も抑えられ、さらにオフライン対応やAI OCRまで活用したい場合は、PDNob PDF編集ソフトが有力な選択肢になります。一方で、FoxitやNitroなどもそれぞれ強みがあり、用途に応じて選ぶ価値があります。
自分に合ったツールを選べば、PDF作業の効率は大きく向上します。
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/4sQGtTb
公式ブログ：https://note.com/pdnob_japan
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
「価格が高い」「サブスクに縛られる」「操作が複雑」「起動が遅い」など、不満が少しずつ積み重なっていきます。
ちょっとした変換や署名、軽い編集をしたいだけなのに、プロ向けレベルの月額料金を払い続けるのは、正直負担に感じますよね。
さらに、デバイス間のライセンスが柔軟でなかったり、OCRの精度が期待ほどではない場面もあり、トータルのコストは想像以上に高くなりがちです。こうした理由から、Adobe Acrobatの代替ツールを探す人が増えているのも納得です。
そこで本記事では、2026年版として注目されている、より手頃な価格で、動作も軽快なPDF編集ソフトを厳選してご紹介します。
1. PDNob PDF編集ソフト：コスパ抜群のオールインワンツール
最近、Adobe Acrobatの代替を探しているなら、PDNob PDF編集ソフトは「一度使えばコスパの良さがすぐわかる」タイプのツールです。
PDFに必要な機能はほぼすべて網羅されており、オフライン編集、AI OCR、各種形式への変換、バッチ処理、AIによる要約などがひと通り揃っています。特に操作が非常に直感的で、起動して数分もあればすぐに使いこなせるのが魅力です。
学生やビジネスパーソン、研究者、大量のドキュメントを扱う専門職まで、PDNobは「PDF作業を一括で任せられる」頼れる存在。複数のソフトを行き来したり、追加プラグインを入れたりする手間もなく、効率よく作業を進められます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4sQGtTb
主な機能ハイライト
・完全オフライン対応：機密文書や重要データも安心して処理可能
・AI OCR搭載：スキャン文書や画像内テキストの認識精度が高い
・高品質な変換：PDF→Word / Excel / PPT / 画像への変換でもレイアウトが崩れにくい
・高い編集自由度：テキスト・画像・レイアウトを直接編集可能
・AI文章生成＋バッチ処理：大量ドキュメントの処理効率を大幅に向上
・セキュリティ管理も充実：パスワード設定や権限管理、暗号化に対応
価格プラン
PDNobは無料体験版が用意されており、有料版はサブスクリプション（月額／年額）または買い切り（永久ライセンス）から選択できます。買い切り版は8599円で、2台のデバイスで共有可能。機能面を考えると、Acrobatよりもかなり手頃な価格設定です。
PDNobの評価
PDNobは、「コストパフォーマンスが高い」「OCR精度が優秀」といった評価が目立ちます。
スキャンデータの処理や日常的なPDF編集でも動作がスムーズで安定しており、特に短時間で作業を終わらせたい学生や社会人に好評です。
一方で、ごくまれに非常に複雑で大容量のファイルを扱う場合には、一部の高度な機能でサブスクリプション版が必要になることもあります。ただし、一般的なPDF作業には十分すぎる性能と言えるでしょう。
おすすめユーザー
高コスパなAdobe Acrobat代替を探しており、OCR・ファイル変換・オフラインでの安全性・一通りのPDF作業をまとめて行いたい一般ユーザーからプロフェッショナルまで幅広くおすすめです。2. PDF-XChange Editor：高機能かつ軽快に動く、軽量派の定番ツール
PDF-XChange Editorは、Windowsユーザーから高い支持を受けている軽量PDFソフトです。起動が速く、動作も軽い一方で、編集・注釈・OCRといった機能はしっかり網羅。買い切り型のライセンスで、サブスクが苦手な人にも使いやすいのが魅力です。
主な機能ハイライト
・テキストや画像の編集が可能で、レイアウトも安定
・注釈ツールが充実
・PDF→Word / Excel / 画像への変換も安定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage2】
ユーザー評価
軽快な動作と安定したOCRが高評価。一方で、UIがやや古く、機能の一部は慣れが必要という声もあります。また、Mac版は機能が限定的です。
おすすめユーザー
Windowsユーザー、学生、研究者、ビジネスパーソン、買い切り型のPDFソフトを求める人におすすめです。3. Nitro PDF Pro：直感的に使えるビジネス向け万能ツール
Nitro PDF Proは、多くの企業がデジタル化を進める際に採用しているPDFツールです。操作がわかりやすく、機能も充実しており、Windows・Mac両方に対応。Officeに似たUIで、初心者や忙しいビジネスユーザーでもすぐに使いこなせます。
主な機能ハイライト
・Word感覚でテキストや画像を編集可能
・PDF / Word / Excel / PPTの変換が安定
・OCR搭載でスキャン文書も編集可能
・注釈、電子署名、フォーム作成機能が充実
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage3】
ユーザー評価
「学びやすく使いやすい」「OCRが強力」といった評価が多く、協業機能もIT部門から好評。ただし、Mac版の機能制限や、一部自動化機能が有料である点が指摘されています。
おすすめユーザー
ビジネスチーム、OCRを活用したいユーザー、シンプルで使いやすいUIを重視する人におすすめです。4. Foxit PDF Editor：Adobeに匹敵する有力な対抗ソフト
Foxit PDF Editorは、Adobeと正面から競合できる数少ないPDFツールの一つです。軽快な動作と豊富な機能、そしてクロスプラットフォームでの一貫した体験が強みで、PC・スマホ・タブレットでも快適に利用できます。
主な機能ハイライト
・テキスト、画像、段落の安定した編集
・OCR内蔵でスキャン文書も検索・編集可能
・多形式変換、電子署名、フォーム対応
ユーザー評価
モダンなUIと優れたクロスプラットフォーム体験が高評価。一方で、買い切り版の価格や、大容量ファイルでのパフォーマンスに関する指摘もあります。
おすすめユーザー
複数デバイスで利用したい人、チームでの共同作業が多いユーザー、軽量なAdobe代替を探している人に最適です。5.Smallpdf：無料で手軽に使えるオンライン型PDFツール
Smallpdfは、Adobeの代替としてよく挙げられるオンラインPDFツールの一つです。シンプルで分かりやすいUIと、インストール不要ですぐ使える手軽さが特徴で、ライトな用途に向いています。
主な機能ハイライト
・PDFの圧縮、結合、分割が簡単にできる
・PDF→Word / Excel / PPT / 画像への変換に対応
・基本的な編集や注釈機能を搭載
・電子署名やフォーム入力にも対応
・クラウド連携（Google Drive / Dropbox）でファイル管理が便利
ユーザー評価
「とにかく簡単で使いやすい」「インストール不要ですぐ使える」という点が高く評価されています。一方で、無料版の制限や、ネット環境に依存する点をデメリットと感じるユーザーもいます。
おすすめユーザー
たまにPDFを扱うライトユーザーや、ソフトをインストールしたくない人、外出先や別端末から手軽に作業したい人に最適です。6. PDNob Online：完全無料で使えるオールインワンのオンラインPDFツール
完全無料・回数制限なしのオンラインツールを求めるなら、PDNob Onlineも有力な選択肢です。ログイン不要、透かしなし、機能も充実しており、Adobe Acrobatのオンライン代替として便利に使えます。
公式サイト https://www.tenorshare.ai/ja/free-online-pdf/
主な機能ハイライト
・Word / Excel / PPT / 画像など多形式への変換
・結合、分割、基本注釈、ページ管理
・PDF圧縮が簡単
・電子署名、フォーム、OCR（※一部有料）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347695/images/bodyimage4】
PDNob Onlineは、変換・圧縮・結合といった基本機能に加え、OCRも利用可能で、オンラインツールとしては非常にバランスが取れています。
おすすめユーザー
ライトユーザー、リモートワークの小規模チーム、手軽さやクロスプラットフォーム性を重視する人におすすめ。頻繁に利用し、OCRや制限なし利用を重視する場合は、PDNob Onlineがより適した選択肢となるでしょう。
Adobe Acrobatの代替ツール比較：自分に合った選択を見つけるポイント
ここまで主なソフトや選び方を見てきましたが、最終的にどれを選ぶべきかは「自分の使い方」によって変わります。より確実に最適なツールを選ぶために、以下のポイントを押さえておきましょう。
Adobe Acrobat代替を選ぶ5つのポイント
・操作性・UI：直感的に使えるかどうかで作業効率は大きく変わります。Officeに近いUIなら移行もスムーズです。
・対応環境：Windows・Mac・モバイルなど、自分の利用デバイスに対応しているかを確認しましょう。
・必要機能：編集・OCR・変換・署名など、自分がよく使う機能が十分かどうかが最重要です。
・セキュリティ：機密データを扱う場合は、暗号化や権限管理、オフライン対応の有無も重要です。
・コスト：価格だけでなく、長期的なコストや追加課金の有無も含めて判断することが大切です。
主要ツールの位置づけ
・Adobe Acrobat：機能は最強クラスだが、価格は高め
・PDNob：高コスパで機能バランスが良く、多くのユーザーに最適
・PDF-XChange Editor：軽量＆買い切りでコスト重視派向け
・Nitro：操作が分かりやすくビジネス用途に最適
・Foxit：Adobeに近い総合力、クロスプラットフォームが強み
・Smallpdf：手軽に使えるオンライン特化型
まとめ
Adobe Acrobatの代替ソフトを選ぶうえで最も重要なのは、「実際の利用シーン」に合わせることです。
たとえば、たまに変換や注釈をする程度なのか、それとも日常的にOCRや編集、大量ファイル処理を行うのかによって、最適なツールは大きく変わります。
もし、機能のバランスがよく、価格も抑えられ、さらにオフライン対応やAI OCRまで活用したい場合は、PDNob PDF編集ソフトが有力な選択肢になります。一方で、FoxitやNitroなどもそれぞれ強みがあり、用途に応じて選ぶ価値があります。
自分に合ったツールを選べば、PDF作業の効率は大きく向上します。
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/4sQGtTb
公式ブログ：https://note.com/pdnob_japan
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
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